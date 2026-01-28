Amazon otpušta 16.000 radnika

Američka kompanija Amazon saopštila je danas da će u najnovijoj rundi smanjenja broja zaposlenih otpustiti oko 16.000 radnika, čime se nadovezuje na oktobarski talas otkaza, kada je bez posla ostalo 14.000 ljudi.

Potpredsjednica Amazona Bet Galeti navela je u blogu da će pogođeni zaposleni u Sjedinjenim Američkim Državama imati 90 dana da potraže novu poziciju unutar kompanije.

Oni koji ne uspiju ili ne žele novu poziciju dobiće otpremninu, podršku u traženju posla i zdravstvene beneficije, prenosi AP.

Galeti je dodala da će Amazon nastaviti zapošljavanje i ulaganja u strateške sektore i funkcije koje smatra ključnim za budućnost kompanije.

Broj zaposlenih u Amazonu tokom pandemije virusa korona udvostručio se, pošto su milioni ljudi ostali kod kuće i povećali onlajn kupovinu, prenosi Tan‌jug.

U narednim godinama, velike tehnološke i maloprodajne kompanije počele su da smanjuju broj zaposlenih kako bi prilagodile troškove.

Izvršni direktor Amazona Endi Džesi ranije je upozorio da će razvoj vještačke inteligencije smanjiti potrebu za radnom snagom u korporativnom sektoru.

U posljednje vrijeme i druge tehnološke kompanije najavile su otpuštanja, među njima Meta, Pinterest, Autodesk i ASML, prenijeli su mediji.