Rusija otkrila novi plan! Ovaj potez će promijeniti ekonomsku sliku svijeta

Rusija planira da uspostavi 15 novih pogona i modernizuje postojeća postrojenja za brojne kritične proizvode dobijene od rijetkih zemnih metala, rekao je juče ruski ministar industrije i trgovine Anton Alihanov.

On je istakao da će ti projekti biti realizovani do 2030. godine, prenio je TASS.

"Moramo stvoriti nova postrojenja i modernizovati postojeća velike proizvodne objekte, koji će obuhvatiti približno 65 kritičnih proizvoda od rijetkih zemnih metala", rekao Alihanov.

Ministar napominje da bi to smanjilo rusku zavisnost od uvoza za ovaj asortiman proizvoda sa 75 odsto na 48 odsto.

Dodao je da Rusija očekuje da će povećati godišnju proizvodnju u hemijskoj industriji sa 8,5 biliona rubalja (oko 92,7 milijardi evra) na više od 11 biliona rubalja (120 milijardi evra) do 2030. godine.