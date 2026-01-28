Amerikanci masovno brišu TikTok zbog novih uslova

Izvor:
Broj Amerikanaca koji brišu TikTok sa svojih telefona naglo je porastao nakon što je TikTok prošle nedjelje finalizovao dogovor i osnovao novu američku poslovnu strukturu, TikTok USDS, koja bi trebalo da „spasi“ aplikaciju u SAD.
Ubrzo su uslijedile izmjene uslova korišćenja, a neki korisnici su se zbog njih uznemirili i počeli masovno da odlaze, piše Unilad.
Nova američka kompanija kaže da cilj joj je zaštita podataka američkih korisnika i bezbednost aplikacije, ali ažurirani uslovi korišćenja usluge ponovo su otvorili pitanje koliko i kakve podatke TikTok prikuplja. U dokumentima se takođe pominje prikupljanje osjetljivih ličnih podataka, kao što su rasno ili etničko porijeklo, seksualna orijentacija, državljanstvo ili imigracioni status i finansijske informacije.
@denfourpointzero WE BACK!!! #fyp #tiktok #tiktokus #tiktokdatacenter #tiktokfix ♬ Dust Collector - ybg lucas
Korisnici su takođe istakli da objavljivanjem sadržaja daju platformi široku dozvolu da ga koristi u različite svrhe, uključujući oglašavanje, razvoj proizvoda i obuku sistema vještačke inteligencije. Prema novim pravilima, TikTok takođe može trajno da zabrani nalog bez pružanja detaljnog objašnjenja.
Kako je izvestio CNBC, pozivajući se na podatke kompanije Sensor Tower, prosječan broj dnevnih deinstalacija TikToka u SAD skočio je za skoro 150% u posljednjih pet dana u poređenju sa prosjekom prethodnih mjeseci.
„Ovo bi zaista mogao biti kraj TikToka. Novi uslovi su ludi - nevjerovatno invazivni i eksploatatorski“, napisao je jedan korisnik na Sjuu. „Mogu da koriste vaš sadržaj za oglase i mogu trajno da vam ugase nalog bez objašnjenja - užasno.“
@socialsprout_ TikTok USDS. #tiktokupdate #tiktokusds ♬ sonido original - Yeudiel
Drugi su napisali da su već obrisali aplikaciju: „Obrisao sam je. Novi uslovi su potpuno novi nivo. Jednostavno se nisam mogao složiti sa ovim.“ Neki su, međutim, primjetili ironiju s obzirom na prethodne optužbe SAD da Kina prikuplja podatke putem aplikacije.
Međutim, neki korisnici su branili TikTok argumentom da i druge društvene mreže imaju slične odredbe. CNBC takođe navodi da su slični sporni detalji postojali u ranijoj, arhiviranoj verziji pravila.
TikTok je godinama bio pod lupom američkih vlasti zbog pitanja nacionalne bezbednosti i vlasništva nad BajtDensom, a 2024. godine je usvojen zakon koji je zahtijevao prodaju američkog dijela poslovanja ili zabranu aplikacije. Novi dogovor je rezultirao osnivanjem TikTok USDS-a, u kojem BajtDens zadržava manjinski udio (oko 19,9%), dok većinski udio drže investitori poput Orakla, Silver Lejka i MGX-a.
Kao dio promjena, korisnici u SAD mogu primjetiti promjene u svom fidu „Za vas“ kako se algoritam bude ponovo obučavao i ažurirao. Nova kompanija kaže da želi da zadrži kontrolu nad politikama bezbednosti, povjerenja i moderiranja sadržaja.
