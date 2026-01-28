Amerikanci masovno brišu TikTok zbog novih uslova

Broj Amerikanaca koji brišu TikTok sa svojih telefona naglo je porastao nakon što je TikTok prošle nedjelje finalizovao dogovor i osnovao novu američku poslovnu strukturu, TikTok USDS, koja bi trebalo da „spasi“ aplikaciju u SAD.

Ubrzo su uslijedile izmjene uslova korišćenja, a neki korisnici su se zbog njih uznemirili i počeli masovno da odlaze, piše Unilad.

Novi uslovi korišćenja izazivaju paniku

Nova američka kompanija kaže da cilj joj je zaštita podataka američkih korisnika i bezbednost aplikacije, ali ažurirani uslovi korišćenja usluge ponovo su otvorili pitanje koliko i kakve podatke TikTok prikuplja. U dokumentima se takođe pominje prikupljanje osjetljivih ličnih podataka, kao što su rasno ili etničko porijeklo, seksualna orijentacija, državljanstvo ili imigracioni status i finansijske informacije.

Korisnici su takođe istakli da objavljivanjem sadržaja daju platformi široku dozvolu da ga koristi u različite svrhe, uključujući oglašavanje, razvoj proizvoda i obuku sistema vještačke inteligencije. Prema novim pravilima, TikTok takođe može trajno da zabrani nalog bez pružanja detaljnog objašnjenja.

Kraj TikToka u Americi?

Kako je izvestio CNBC, pozivajući se na podatke kompanije Sensor Tower, prosječan broj dnevnih deinstalacija TikToka u SAD skočio je za skoro 150% u posljednjih pet dana u poređenju sa prosjekom prethodnih mjeseci.

„Ovo bi zaista mogao biti kraj TikToka. Novi uslovi su ludi - nevjerovatno invazivni i eksploatatorski“, napisao je jedan korisnik na Sjuu. „Mogu da koriste vaš sadržaj za oglase i mogu trajno da vam ugase nalog bez objašnjenja - užasno.“

Drugi su napisali da su već obrisali aplikaciju: „Obrisao sam je. Novi uslovi su potpuno novi nivo. Jednostavno se nisam mogao složiti sa ovim.“ Neki su, međutim, primjetili ironiju s obzirom na prethodne optužbe SAD da Kina prikuplja podatke putem aplikacije.

Međutim, neki korisnici su branili TikTok argumentom da i druge društvene mreže imaju slične odredbe. CNBC takođe navodi da su slični sporni detalji postojali u ranijoj, arhiviranoj verziji pravila.

Pozadina sukoba sa američkom vladom

TikTok je godinama bio pod lupom američkih vlasti zbog pitanja nacionalne bezbednosti i vlasništva nad BajtDensom, a 2024. godine je usvojen zakon koji je zahtijevao prodaju američkog dijela poslovanja ili zabranu aplikacije. Novi dogovor je rezultirao osnivanjem TikTok USDS-a, u kojem BajtDens zadržava manjinski udio (oko 19,9%), dok većinski udio drže investitori poput Orakla, Silver Lejka i MGX-a.

Šta se mijenja za korisnike?

Kao dio promjena, korisnici u SAD mogu primjetiti promjene u svom fidu „Za vas“ kako se algoritam bude ponovo obučavao i ažurirao. Nova kompanija kaže da želi da zadrži kontrolu nad politikama bezbednosti, povjerenja i moderiranja sadržaja.

