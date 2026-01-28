Bivša prva dama Južne Koreje osuđena na 20 mjeseci zatvora zbog korupcije

Južnokorejski sud osudio je bivšu prvu damu Kim Keon Hee na 20 mjeseci zatvora zbog korupcije, uoči presude bivšem predsjedniku Joonu Suk Jeolu zbog uvođenja vojnog režima prije godinu dana.

Centralni okružni sud u Seoulu proglasio je Kim krivom za primanje poklona od Crkve ujedinjenja u zamjenu za poslovne usluge.

Presuda je uslijedila kao iznenađenje nakon što je nezavisni specijalni tužilac tražio kaznu od 15 godina zatvora za Kim po osnovu optužbi za mito, manipulaciju cijenama dionica i kršenje zakona o političkom finansiranju.

Sud je oslobodio Kim optužbi za manipulaciju cijenama dionica i kršenje zakona o političkom finansiranju, navodeći da nema dovoljno dokaza.

Tim odbrane Kim zahvalio je sudu na presudi, ali je ocijenio da je kazna od 20 mjeseci zatvora zbog mita "relativno visoka". Naveli su da će razmotriti žalbu.

Kim je u pritvoru od augusta, kada je sud u Seoulu odobrio nalog za njeno hapšenje uz obrazloženje da postoji rizik od uništavanja dokaza.