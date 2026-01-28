Logo
Progovorio bivši šef: Otkrivena "velika tajna" Takera Karlsona

Bivši nadređeni Takera Karlsona na MSNBC-ju izjavio je da je Karlson ranije uživao u tome da namjerno iznosi kontroverzne stavove kako bi izazvao reakcije medija.

Prema riječima novinara Dana Abramsa, Karlson bi s uzbuđenjem razmišljao o tome šta bi moglo da „iznervira pogrešne ljude“ i izazove burne reakcije u javnosti.

Abrams je naveo da je Karlson često govorio da jedva čeka da vidi reakcije onih koje je isprovocirao, ali smatra da se takvo ponašanje vremenom „pretvorilo u nešto gore“.

To više nije zabavno, niti smiješno“, rekao je Abrams.

Drugi sagovornik dodao je da Karlson danas vjerovatno zaista vjeruje u ono što iznosi u svojim izvještajima, navodeći da je „nemoguće ići toliko daleko, a ne vjerovati u to što govori“.

