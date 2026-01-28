Tramp povukao crvenu liniju: Ako on preuzme Vladu, bez američke pomoći

Izvor:
Američki predsjednik Donald Tramp uputio je oštro upozorenje Bagdadu, poručivši da će Sjedinjene Američke Države u potpunosti obustaviti podršku Iraku ukoliko Nuri al-Maliki ponovo bude izabran za premijera.
Upozorenje je uslijedilo nakon što je Koordinacijski okvir, najveći šiitski politički blok u iračkom parlamentu, nominovao al-Malikija za mandatara nove vlade. Al-Maliki je bio na čelu iračke vlade od 2006. do 2014. godine, a poznat je po bliskim vezama s Iranom, što Vašington smatra direktnom prijetnjom svojim interesima u regionu.
Tramp se oglasio putem svoje platforme Truth Social, ocijenivši da bi povratak al-Malikija na vlast bio "veoma loš potez" za Irak.
"Posljednji put kada je Maliki bio na vlasti, zemlja je potonula u siromaštvo i totalni haos. To se ne smije ponoviti", napisao je Tramp.
" Zbog njegove sulude politike i ideologije, ako bude izabran, SAD više neće pomagati Iraku."
Američki predsjednik je dodao da Irak bez podrške Sjedinjenih Američkih Država ima "nula šansi za uspjeh, prosperitet ili slobodu", zaključivši poruku sloganom: "Učinimo Irak ponovo velikim!" (MAKE IRAQ GREAT AGAIN!).
Ova poruka predstavlja najdirektniji potez Trampove administracije s ciljem suzbijanja uticaja grupa povezanih s Teheranom u Iraku.
Američki zvaničnici su u pismu naglasili da je izbor premijera unutrašnja stvar Iraka, ali su istakli da će SAD donositi "suverene odluke o budućoj saradnji u skladu s američkim interesima".
Vašington je, osim obustave pomoći, zaprijetio i uvođenjem sankcija visokim iračkim političarima ukoliko u novu vladu budu uključene oružane grupe koje podržava Iran.
Prethodna vladavina al-Malikija bila je obilježena dubokim sektaškim podjelama i jačanjem ISIL-a, koji je 2014. godine zauzeo velike dijelove zemlje.
Sjedinjene Američke Države imaju snažan mehanizam pritiska nad Irakom, budući da se većina prihoda od iračke nafte čuva u Federalnim rezervama u Njujorku. Al-Maliki (75) i dalje predvodi koaliciju Pravna država te održava bliske veze s frakcijama koje podržava Teheran.
Ovakav pritisak dodatno otežava položaj Bagdada, koji godinama pokušava balansirati između svoja dva ključna saveznika – Vašingtona i Teherana.
