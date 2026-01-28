Tramp povukao crvenu liniju: Ako on preuzme Vladu, bez američke pomoći

Američki predsjednik Donald Tramp uputio je oštro upozorenje Bagdadu, poručivši da će Sjedinjene Američke Države u potpunosti obustaviti podršku Iraku ukoliko Nuri al-Maliki ponovo bude izabran za premijera.

Upozorenje je uslijedilo nakon što je Koordinacijski okvir, najveći šiitski politički blok u iračkom parlamentu, nominovao al-Malikija za mandatara nove vlade. Al-Maliki je bio na čelu iračke vlade od 2006. do 2014. godine, a poznat je po bliskim vezama s Iranom, što Vašington smatra direktnom prijetnjom svojim interesima u regionu.

Tramp se oglasio putem svoje platforme Truth Social, ocijenivši da bi povratak al-Malikija na vlast bio "veoma loš potez" za Irak.

"Posljednji put kada je Maliki bio na vlasti, zemlja je potonula u siromaštvo i totalni haos. To se ne smije ponoviti", napisao je Tramp.

" Zbog njegove sulude politike i ideologije, ako bude izabran, SAD više neće pomagati Iraku."

"Nula šansi za uspjeh"

Američki predsjednik je dodao da Irak bez podrške Sjedinjenih Američkih Država ima "nula šansi za uspjeh, prosperitet ili slobodu", zaključivši poruku sloganom: "Učinimo Irak ponovo velikim!" (MAKE IRAQ GREAT AGAIN!).

Ova poruka predstavlja najdirektniji potez Trampove administracije s ciljem suzbijanja uticaja grupa povezanih s Teheranom u Iraku.

Američki zvaničnici su u pismu naglasili da je izbor premijera unutrašnja stvar Iraka, ali su istakli da će SAD donositi "suverene odluke o budućoj saradnji u skladu s američkim interesima".

Vašington je, osim obustave pomoći, zaprijetio i uvođenjem sankcija visokim iračkim političarima ukoliko u novu vladu budu uključene oružane grupe koje podržava Iran.

Prethodna vladavina al-Malikija

Prethodna vladavina al-Malikija bila je obilježena dubokim sektaškim podjelama i jačanjem ISIL-a, koji je 2014. godine zauzeo velike dijelove zemlje.

Sjedinjene Američke Države imaju snažan mehanizam pritiska nad Irakom, budući da se većina prihoda od iračke nafte čuva u Federalnim rezervama u Njujorku. Al-Maliki (75) i dalje predvodi koaliciju Pravna država te održava bliske veze s frakcijama koje podržava Teheran.

Ovakav pritisak dodatno otežava položaj Bagdada, koji godinama pokušava balansirati između svoja dva ključna saveznika – Vašingtona i Teherana.