Stopa smrtnosti od raka pluća u EU opada, razlog je prestanak pušenja

Izvor:

Indeks

28.01.2026

07:43

Komentari:

0
Stopa smrtnosti od raka pluća u Evropskoj uniji (EU) nastavlja da opada i kod žena i kod muškaraca, a prestanak pušenja se i dalje smatra ključnim faktorom u poboljšanju stope preživljavanja, kažu naučnici. „Rak pluća ostaje vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca i žena u EU“, kaže Karlo La Vekija, šef istraživačke grupe na Univerzitetu u Milanu.

Dok je stopa smrtnosti među muškarcima opadala od 1990-ih, među ženama je nastavila da raste sve do 2010-ih. Prema prognozi istraživačkog tima, ove godine će biti 23 smrtnih slučajeva od raka pluća na 100.000 stanovnika među muškarcima i 12 među ženama.

Pušenje kao ključni faktor

Pušenje je ključni faktor u smrtnosti od raka, pokazuju rezultati studije, rekao je La Vekija u saopštenju Evropskog društva za medicinsku onkologiju. „Smanjenje konzumiranja duvana ostaje kamen temeljac prevencije raka pluća, a takođe igra važnu ulogu u spriječavanju drugih vrsta raka, poput raka pankreasa.“

илу-цигарете-07102025

Zdravlje

Pušači koji odbace duvan, osjećaju povećanu osjetljivost na bol, tvrde naučnici

Zdravija ishrana i medicinski napredak takođe doprinose poboljšanju stope preživljavanja. Uz nekoliko izuzetaka, stope smrtnosti opadaju i kod drugih vrsta raka.

Pozitivni trendovi za većinu vrsta raka

Uzimajući u obzir sve vrste raka zajedno, istraživači predviđaju stopu smrtnosti od 114 na 100.000 muškaraca u EU 2026. godine, što je smanjenje od osam procenata u poređenju sa periodom 2020-2022.

Za žene se predviđa da će stopa smrtnosti biti 75 na 100.000 u 2026. godini, što je smanjenje od šest procenata. Jedini izuzetak je rak pankreasa kod žena, gdje je stopa smrtnosti povećana za jedan procenat u poređenju sa 2020-2022. godinom, i sada iznosi šest na 100.000. Iako stope smrtnosti opadaju, apsolutni broj slučajeva raste zbog starenja stanovništva.



Komentari (0)
