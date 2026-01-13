Logo
Zatražena smrtna kazna za bivšeg južnokorejskog predsjednika

13.01.2026

18:11

Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

Specijalno tužilaštvo Južne Koreje zatražilo je smrtnu kaznu za bivšeg južnokorejskog predsjednika Jun Suk Jola, koji je optužen za pobunu, javila je državna novinska agencija Jonhap.

Prema Krivičnom zakonu Južne Koreje, za pokušaj da se predvodi pobuna, Jun može biti osuđen na smrtnu ili doživotnu zatvorsku kaznu sa ili bez prisilnog rada.

Jun je optužen za pobunu protiv ustavnog poretka zbog pokušaja da uvede ratno stanje u decembru 2024. godine.

Izricanje presude očekuje se početkom sljedećeg mjeseca, piše TASS.

marija-zaharova-030925

Svijet

Zaharova: Neprihvatljive prijetnje udarima na Iran

Smrtna kazna nije izvršena u Južnoj Koreji od 1997. godine.

