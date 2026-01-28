Ekstremna hladnoća hara Amerikom, više od 50 mrtvih!

Prema najnovijim podacima, najmanje 51 osoba poginula je u zimskoj oluji koja je pogodila istok Sjedinjenih Američkih Država.

Zdravstvene službe Luizijane i Tenesija prijavile su osam smrtnih slučajeva, uključujući smrt usled hipotermije u Kentakiju i smrt zatvorenika prilikom uklanjanja snijega, prenosi En-Bi-Si.

U Njujorku je 10 ljudi pronađeno mrtvo na otvorenom, dok gradonačelnik Zohran Mamdani apeluje na građane da paze jedni na druge.

Gradonačelnik Njujorka je kazao da je u skloništa do 19. januara smješteno oko 500, od više od 4.000 beskućnika, koliko se procjenjuje da ih živi na gradskim ulicama i u metrou.

Širom Sjedinjenih Američkih Država uzroci smrti povezani sa olujom kretali su se od hipotermije do srčanih udara tokom čišćenja snijega.

🚨 BREAKING: Massive winter storm cripples the US



132K+ homes without power

12K+ flights canceled

37 states affected

140M Americans under weather alerts



Temperatures dropping 10-40°F below normal. This is catastrophic. pic.twitter.com/WLgfRThM5n — Tracy (@ToWn1_31ihj) January 24, 2026

Takođe, Ej-Bi-Si prenosi da je u Dečijoj bolnici Monro Karel Mlađi u Vanderbiltu liječeno 46 djece zbog izloženosti ugljen-monoksidu, saopštili su juče bolnički zvaničnici.

Do trovanja je došlo dok su porodice pokušavale da se zagreju tokom nestanaka struje izazvanih oborenim dalekovodima i padom drveća u regionu.

Bolnički zvaničnici upozoravaju da generatori i roštilji ne smiju da se koriste u zatvorenim prostorijama niti u blizini otvorenih prozora i ventilacionih otvora.

U Bonamu, u Teksasu, nedaleko od Dalasa, tri dječaka su smrtno stradala nakon što su upala u ledeno jezero tokom vikenda, mada tačne okolnosti nisu bile jasne, saopštila je lokalna vatrogasna služba.

U Ostinu, takođe u Teksasu, jedna osoba je umrla od očigledne hipotermije dok je pokušavala da potraži zaklon na napuštenoj benzinskoj pumpi, saopštile su vlasti.

Drone video captures New York City looking like a snow globe as a major winter storm brought several inches of snow to the city on Sunday. pic.twitter.com/ECJWOPyqUi — AccuWeather (@accuweather) January 26, 2026

Drugi smrtni slučajevi od hipotermije su prijavljeni iz Kanzasa, Kentakija, Luizijane, Misisipija, Južne Karoline, Tenesija i Mičigena, objavili su lokalni mediji.

Skoro 200 miliona Amerikanaca ostaje pod nekim oblikom upozorenja na niske temperature najmanje do 1. februara, a meteorolozi prate još jednu moguću zimsku oluju koja bi mogla da pogodi istočni dio SAD ovog vikenda.

Novi talas arktičkog vazduha zahvatio je veći dio SAD, dok su milioni ljudi pod upozorenjem na "ekstremnu hladnoću".

Nacionalna meteorološka služba upozorava na "sve veći potencijal za još jednu značajnu zimsku oluju" tokom vikenda.

Temperature će ostati znatno ispod proseka, a očekuje se da će oko 80 odsto stanovništva SAD iskusiti temperature ispod nule.

Rekordno niske temperature, uključujući minus 25 u Pitsburgu, zabilježene su širom zemlje, dok snijeg visine do 51 centimetar izaziva poremećaje u saobraćaju i prekide u snabdevanju električnom energijom.

Više od 500.000 domaćinstava ostalo je bez struje.

Ameriken erlajns je saopštio da je ovo "najrazornija oluja u stogodišnjoj istoriji avio-kompanije".

Ta avio-kompanija je otkazala više od 9.000 letova, saopštivši da je 25 odsto njenih letova juče otkazano.

Samo juče je širom SAD otkazano više od 2.000 letova, a Dalas, Boston i Njujork su najviše pogođeni.

The intense winter storm that hit the USA in recent days left streets and houses buried under snow.



A drone captured this view of the city of Fort Wayne, Indiana. pic.twitter.com/D9Or3lnCja — CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) January 28, 2026

Kompanija Cirium je istakla da je u nedelju otkazano više od 11.000 letova, što je najveći broj otkazivanja od pandemije korona virusa.

Nacionalna garda je raspoređena u Luizijani i Misisipiju kako bi pomogla u čišćenju snijega i upravljanju saobraćajem.

Meteorolozi upozoravaju da niske temperature i vjetar predstavljaju ozbiljan rizik od hipotermije i promrzlina, dok su upozorenja na hladnoću i dalje na snazi u velikom dijelu zemlje.

(sputnik srbija)