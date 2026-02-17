Preminuo ugledni Stočanin - osnivač Vele Laba

Ugledni Stočanin i osnivač Vele Laba Salko Vele preminuo je u 77. godini.

Bio je specijalista medicinske biohemije i osnivač privatne laboratorije Vele Lab. Ostavio je značajan trag u oblasti laboratorijske dijagnostike u BiH.

Kako je navedeno u objavi na Fejsbuk stranici Glas Stoca, Vele je laboratoriju osnovao 2005. godine u Mostaru, započevši rad u skromnom prostoru, ali s jasnom vizijom razvoja moderne i pouzdane dijagnostičke ustanove.

Tokom godina Vele Lab je prerastao u respektabilnu zdravstvenu instituciju sa više poslovnica, uključujući Stolac i Domanoviće, te širokim spektrom biohemijskih i drugih medicinskih analiza.

"Vele je u profesionalnim krugovima bio prepoznat po stručnosti, sistematičnosti i posvećenosti poslu, dok je među sugrađanima uživao reputaciju pouzdanog i odgovornog zdravstvenog radnika. Njegov dugogodišnji rad doprinio je jačanju privatne laboratorijske prakse i unapređenju dostupnosti dijagnostičkih usluga u ovom dijelu Hercegovine", navedeno je.