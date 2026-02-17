Logo
Budimir sa načelnikom Višegrada o saradnji policije i lokalne zajednice

Izvor:

SRNA

17.02.2026

11:40

Komentari:

0
Будимир са начелником Вишеграда о сарадњи полиције и локалне заједнице
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević razgovarali su danas o mogućnostima zajedničkih projekata koji bi doprinijeli većoj bezbjednosti, naročito u vrijeme održavanja većih manifestacija i turističke sezone u ovom dijelu Republike Srspke.

Na sastanku u Banjaluci razgovarano je o značaju saradnje policije i lokalne zajednice, te su razmatrane mogućnosti unapređenja tehničke opremljenosti, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Stil

Ako vam kosa zimi izgleda beživotno, vjerovatno pravite ove greške

Sagovornici su ocijenili da je zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području Višegrada i saglasili se da će kontinuirana saradnja doprinijeti podizanju ukupnog nivoa bezbjednosti.

Željko Budimir

Višegrad

