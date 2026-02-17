Budimir sa načelnikom Višegrada o saradnji policije i lokalne zajednice

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević razgovarali su danas o mogućnostima zajedničkih projekata koji bi doprinijeli većoj bezbjednosti, naročito u vrijeme održavanja većih manifestacija i turističke sezone u ovom dijelu Republike Srspke.

Na sastanku u Banjaluci razgovarano je o značaju saradnje policije i lokalne zajednice, te su razmatrane mogućnosti unapređenja tehničke opremljenosti, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Stil Ako vam kosa zimi izgleda beživotno, vjerovatno pravite ove greške

Sagovornici su ocijenili da je zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području Višegrada i saglasili se da će kontinuirana saradnja doprinijeti podizanju ukupnog nivoa bezbjednosti.