Premijerka "jasna": Danska neće ustupiti teritoriju Grenlanda SAD

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da će ta zemlja "učiniti sve" da postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Grenlandom, osim ustupanja teritorije.

Frederiksen je za javni servis Njemačke ARD, na pitanje da li postoji mogućnost da SAD dobiju teritoriju Grenlanda odgovorila negativno, navodeći da je to "nezamislivo".

Ona je istakla da je, onog dana kada se naprave kompromisi o osnovnim stubovima demokratije, sve gotovo.

Odbila da komentariše sadržaj razgovora

Frederiksen je odbila da komentariše sadržaj razgovora koji su počeli sa SAD, navodeći da se "nikad ne zna" koliko će pregovori trajati.

"Ali paralelno sa razgovorima koje trenutno vodimo sa Amerikancima, mi Evropljani moramo shvatiti da je stari svjetski poredak nestao. Ne vjerujem da će se vratiti. Stoga je za nas Evropljane najvažnije da se fokusiramo na ponovno naoružavanje", istakla je Frederiksen, prenosi "Špigl".

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je više puta da SAD žele da pripoje Grenland iz "bezbjednosnih razloga".