Koči li neusvajanje regulacionih planova građevinski sektor?

Poigravanje sa regulacionim planovima moglo bi da parališe građevinski sektor u najvećem gradu Srpske ,sve glasnije se žale investitori.

Regulacioni planovi na sjednici vjerovatno neće dobiti prolaz jer još u potpunosti nisu definisane sve primjedbe građana, kaže Dragan Lukač. Tvrdi, kako nije u cilju da se sprječavaju investitori, gradnja i razvoj grada.

"Investitori neće trpjeti svakako, trebaće malo vremena da ovo sve izdefinišemo i da u interesu naših građana i grada Banjaluke u potpunosti bude jasno da donesemo regulacione planove koji su u interesu ovoga grada", rekao je Dragan Lukač, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Svi su pomalo u pravu, kaže to PDP-ov Dragan Milanović. Ne treba zanemariti aspekt prihoda i finansija koje grad ostvaruje prilikom izgradnje zgrada koje grade investitori. Ipak, prioriteti mora da se znaju.

"Uloži određeni kapital, ima neku građevinsku operativu i onda nečijom voljom ili neodržavanjem sjednica se to ne desi, može se desiti da imaju finansijske probleme",Dragan Milanović, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.

Odlaganje početka aktivnosti u stanogradnji vodi i do viših cijena stanova, smatraju ekonomisti koji se bave i investicijama.

"Direktno utiče na rast cijene kvadrata, s druge strane imamo činjenicu da su određeni troškovi vezani za administrativno birokratska odobrenja dozvole i ostalo", rekao je Zoran Pavlović, ekonomski analitičar i investitor.

Građani ionako teško mogu do stana s obzirom na cijene kvadrata. Kada se kupuje, obično to bude manja kvadratura. Tržište nekretnina u Banjaluci vrlo je aktivno. Potražnja je stabilna posebno za stanovima manje i srednje kvadrature. Cijena zavisi i od lokacije i opremljenosti stana.

"Neki presjek cijena kreće se o od 2800 KM u Šargovcu do nekih 7000 KM u centru grada kada pričamo o novogradnji", rekao je Miljan Đurica, agent za nekretnine.

U pojedinim državama postoji princip ćutanja administracije koji onemogućava usporavanje gradnje, podsjećaju ekonomisti.

"Vi podnesete zahtjev da se nešto riješi, administracija to ne riješi u roku koji je za to propisano jer i za izmjene regulacionih planova su donijeti rokovi, ako se to ne obavi u roku koji je propisan to se smatra odobrenim", rekao je Zoran Pavlović, ekonomski analitičar i investitor.

Dosad je jedan od razloga za sporo usvajanje regulacionih planova bio urbanistički plan. Novi nije ni na vidiku. Važeći je usvojen daleke 1975. U međuvremenu, najveći grad Srpske izgleda potpuno drugačije.