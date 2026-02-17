Logo
Preminula Mira Miletić, sekretar banjalučkog tužilaštva

Izvor:

ATV

17.02.2026

14:39

Komentari:

0
Мира Милетић
Foto: ATV

Mira Miletić, dugogodišnji sekretar Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, preminula je 14. februara ove godine.

”Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu i javnost da je Mira Miletić, sekretar Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka preminula dana 14.02.2026.godine. Povodom nenadoknadivog gubitka porodici, rodbini i svim kolegama i prijateljima Mire Miletić, glavni okružni javni tužilac Mladen Mitrović i kolektiv Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka izražava iskreno saučešće”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Mira Miletić, diplomirala je 1999. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Pravosudni ispit je položila 2002.godine.

Svoju dugogodišnju karijeru u pravosuđu započela je još kao pripravnik 2000.godine, u Osnovnom javnom tužilaštvu Banjaluka. Od 2004.godine, obavljala je poslove sekretara u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

