Muškarac stradao ispred svoje kuće: Na njega se obrušila nadstrešnica

17.02.2026

14:12

Foto: Pixabay

Mještanin Grljana kod Zaječara nastradao je danas oko podneva u padu nadstrešnice u svom selu.

Nesrećni čovjek stajao je ispred ulaza u svoju šupu, kada se u jednom trenutku obrušila nadstrešnica.

Nauka i tehnologija

Španija na korak od zabrane društvenih mreža mladima

Tragedija se dogodila u Ulici Petra Vitanovića, gdje je spasilačka ekipa došla neposredno po padu nadstrešnice.

Do dolaska Vatrogasno-spasilačkog tima iz Zaječara komšije su uspjele da ga izvuku ispod ruševina. U tom trenutku je bio u teškom stanju, bez svijesti. Ali, po dolasku ekipe Hitne pomoći muškarac je preminuo, prenosi 24Sedam.

poginuo muškarac

Zaječar

