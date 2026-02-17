Muškarac stradao ispred svoje kuće: Na njega se obrušila nadstrešnica

Mještanin Grljana kod Zaječara nastradao je danas oko podneva u padu nadstrešnice u svom selu.

Nesrećni čovjek stajao je ispred ulaza u svoju šupu, kada se u jednom trenutku obrušila nadstrešnica.

Tragedija se dogodila u Ulici Petra Vitanovića, gdje je spasilačka ekipa došla neposredno po padu nadstrešnice.

Do dolaska Vatrogasno-spasilačkog tima iz Zaječara komšije su uspjele da ga izvuku ispod ruševina. U tom trenutku je bio u teškom stanju, bez svijesti. Ali, po dolasku ekipe Hitne pomoći muškarac je preminuo, prenosi 24Sedam.