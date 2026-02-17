Ubistvo Ćuluma dogovoreno preko aplikacije ”Sky”, da li će sud prihvatiti dokaze?

Gotovo šest godina nakon ubistva Slaviše Ćuluma republički tužilac Snježana Petković otkrila je u Okružnom sudu u Banjaluci da tužilaštvo raspolaže sa prepiskama iz kriptovane ”Sky” aplikacije u vezi s ovim zločinom i namjerava da ih izvede kao dokaz na ponovljenom suđenju protiv optuženog Siniše Šakića.

Šakića optužnica tereti da je 15. maja 2000. godine u dogovoru sa nepoznatom osobom iz zasjede ubio Ćuluma, koji je izrešetan hicima iz dvije automatske puške dok se ”golfom 6” kretao makadamskim putem u Dragočaju.

Osam osoba pod istragom za ubistvo Ćuluma

Petkovićeva je pojasnila da se radi o dokazima iz druge istrage, koja je u toku, a koja se vodi protiv 7-8 osoba zbog sumnje da su u sastavu kriminalnog udruženja počinili krivično djelo teško ubistvo na štetu Slaviše Ćuluma. Imena osoba koja su pod istragom nije otkrivala na sugestiju predsjednika sudskog vijeća Branimira Jukića.

”Šakić je koristio aplikaciju ”Sky” i preko nje je ostvarivao određenu komunikaciju sa drugim osobama i predlažemo da se transkripti tih prepiski, koji se odnose na optuženog, izvedu kao dokaz. Time želimo da ”pojačamo” dokaze koje smo već izveli pred sudom ”, rekla je Petković.

Snježana Petković

Dokaze iz ”Sky” aplikacije tužilaštvo ima godinama

Na insistiranje predsjednika vijeća ona je rekla da su ”Skaj” dokazi pribavljeni iz Francsuke putem međunarodne pravne pomoći. Navela je da tužilaštvo zamolnicu ka Francuskoj uputilo 18. maja 2022. i da su im ti dokazi bili dostupni prije nego što je protiv Šakića okončan postupak, ali ih nisu koristili. Naime, Šakić je prvostepeno oslobođen optužbe za ubistvo Ćuluma, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i predmet vratio na novo suđenje.

”Te dokaze tada nismo koristili, jer je suđenje već bilo u završnoj fazi”, istakla je Petković.

Šakić nije koristio kriptu, to su nezakoniti dokazi

Šakićevi branioci advokati Željko Šurlan i Nebojša Pantić rekli su da je to za njih novost i da ne mogu da se izjasne o dokazima koje nisu ni vidjeli.

”Siniša Šakić nije koristio ”Sky" aplikaciju”, tvrdi Šurlan.

Željko Šurlan

U dahu je nastavio da osporava dokaze iz ”Sky” aplikacije, navodeći da je ”opšet poznato da su to nezakoniti dokazi”.

”Na zahtjev 17 članica Evropski sud je te dokaze odbacio kao dokaz. Ne može se utvrditi pouzdanost tih podataka, jer Francuska nikada nije otkrila kako su došli u posjed tog materija”, rekao je Šurlan.

On kaže da se sa tim podacima manipuliše, jer se tužilaštvima dostavljaju nekopletni podaci kodiranih komunikacija iz kojih izvlače ono što im odgovara i potpuno se gubi kontekst samih prepiski. Zbog toga je odbrana zatražila da im tužilaštvo, bar 10 dana prije narednog ročišta, dostavi kompletan - dekodiran materijal iz aplikacije ”Sky” kako bi se o njemu mogli izjasniti.

Manipulacija dokazima iz ”Sku-a”

”Zahtjevam da nam dostave i zamolnicu. Tužilaštvo je taj materijal već imalo, pa su birali šta im treba, a onda im je ponovo dostavljeno”, naglasio je Šurlan.

Advokat Pantić se nadovezao navodeći da je taj materijal dobijen od Evropola putem policijske saradnje. On je prigovorio i zbog toga što je tužilaštvo sa tim podacima raspolagalo tokom ranijeg postupka, ali je sudija pojasnio da je tužilački prijedlog legitiman i da zakon dozvoljava da u ponovljenom postupku izvode dokaze koji su im i ranije bili dostupni.

Siniša Šakić suđenje

Suđenje je potom prekinuto i nastaviće se 12. marta. Sud bi do tada trebalo da se izjasni da li će prepiske iz aplikacije ”Sky” prihvatiti kao dokaz. Ukoliko se to dogodi, to će biti prvi put da se takvi dokazi izvode u Okružnom sudu u Banjaluci. Ujedno bi to bio i prvi predmet u kojem bi Republičko javno tužilaštvo izvodilo te dokaze, jer do sada nisu podigli ni jednu optužnicu u kojem su koristili podatke iz kriptovanih aplikacija.

Šta se navodi u optužnici?

Prema optužnici Šakić je zajedno i u dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je koristio za ”izviđanje" terena gdje su planirali ubistvo, kao i automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin.

”Prilagodili su dvije lokacije u Dragočaju, u pošumljenom pojasu pored lokalnog puta koji su koristili za svoje skrivanje i skrivanje motocikla, te za osmatranje i izvršenje krivičnog djela. Zatim su 15. maja 2000. godine oko 11.15 časova u zaseoku Kočići u zasjedi sačekali Ćuluma koji je vozilom naišao putem”, navodi se u optužnici.

U kritično vrijeme Ćulum se ”golfom 6” kretao makadanskim putem, nedaleko od kuće u kojoj je boravio sa majkom i očuhom, kada su napadači zapucali iz ”bunkera” uz put. Prema vozilu su ispaljena najmanje 22 hica iz dva automatska oružja, koja su Ćulumu nanijela više teških povreda od kojih je na mjestu ostao mrtav.

Nakon ubistva, ubice su motociklom pobjegle s mjesta zločina. Snimljeni su nadzornim kamerama kako bježe iz Dragočaja. Bili su obučeni u maskirnu odjeću, dok su preko glava nosili motociklističke kacige. Navodno su pobjegli prema Kozari, na području opštine Gradiška. Tokom istrage motocikl nije pronađen, kao ni oružje kojim je Ćulum ubijen.



