Kovačević Izetbegoviću: Srbima je Republika Srpska jedina država

Srbima je Republika Srpska jedina država, nemamo nikakvu rezervnu državu, poručio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, reagujući na izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića o odbrani BiH "na svaki način".

"Nemamo mi nikakvu rezervnu državu. Imamo mi Srbiju, volimo Srbiju, ali naša jedina država je Republika Srpska", naglasio je Kovačević.

Dodaje da je neozbiljna retorika koja dolazi od Bakira Izetbegovića koji kaže da je spreman da brani nešto što niko ne napada.

- Mi smo spremni da Republiku Srpsku branimo svim sredstvima. Mislim da je neozbiljno ovo što slušamo razne gluposti od Bakira Izetbegovića, koji kaže da su oni spremni da brane nešto, iako im niko ništa ne traži niti ih napada, pa do Zukana Heleza, koji govori o nekakvim "planovima B", ili načelnika neke sarajevske opštine, Efendića, koji se takođe kandiduje za člana Predsjedništva i kaže da će oni formirati 15 brigada. To su razne gluposti - poručio je Kovačević.

Ističe da takvim izjavama neće nikoga prepasti u Republici Srpskoj.

"Nećete nas osujetiti ni milimetra u tome da se borimo za ono što nam pripada, a pripada nam Republika Srpska i Republici Srpskoj pripada sve ono što piše u Dejtonskom sporazumu. Sva ona prava i nadležnosti koje su navedene u Dejtonskom sporazumu uvijek će nam pripadati", jasan je Kovačević.

Dodaje da ukoliko dođe do nastavka takvog odnosa prema Srpskoj, može doći do toga da Srpskoj pripada više.

"Ukoliko nastavite na taj način da se ponašate, možete doći samo do toga da nam pripada više – ne mislim na teritoriju, nego na više prava i nadležnosti", naglasio je Kovačević.

Ponovio je da sa takvim izjavama neće nikoga preplašiti, te da će Republika Srpska nastaviti da vodi odlučnu političku borbu za očuvanje svih svojih prava.

"Neće nas pokolebati bilo kakve prijetnje tih malih ljudi koji na taj način pokušavaju da budu veći. Nećete biti veći – ostaćete mizerni kakvi jeste. Republika Srpska ostaje odlučna u borbi za svoja politička prava, za svoj status i autonomiju, i u borbi da sačuva sve ono što joj pripada. Republika Srpska od toga sigurno neće odustati", rekao je Kovačević.