Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

Zvezda serije "Štreberi" ("Big Bang Theory"), Kunal Najar, otkrio je da u slobodno vrijeme voli da pretražuje platformu GoFundMe i plaća medicinske račune nepoznatim ljudima.

Čuveni glumac i njegova supruga Neha Kapur. Bivša Mis Indije koja je postala modna dizajnerka, nisu strani dobrotvornom radu, jer su ranije pomagali u finansiranju univerzitetskih stipendija za mlade ljude iz socijalno ugroženih porodica.

U jednom intervjuu, Kunal je otkrio:

"Ali ono što zaista volim da radim jeste da noću uđem na GoFundMe i jednostavno plaćam medicinske račune nasumičnim porodicama.

Novac ne doživljavam kao teret. Osjećam ga kao blagodat od univerzuma.

Trenutno ljudi nisu srećni jer svi očekujemo da neko drugi bude ljubazan. Očekujemo da predsjednik, političar ili neki vođa dođe i donese nam mir u svijetu", naveo je jednom prilikom glumac.