Logo
Large banner

Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

Izvor:

Telegraf

17.02.2026

16:02

Komentari:

0
Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима
Foto: Youtube/Warner Bros TV

Zvezda serije "Štreberi" ("Big Bang Theory"), Kunal Najar, otkrio je da u slobodno vrijeme voli da pretražuje platformu GoFundMe i plaća medicinske račune nepoznatim ljudima.

Čuveni glumac i njegova supruga Neha Kapur. Bivša Mis Indije koja je postala modna dizajnerka, nisu strani dobrotvornom radu, jer su ranije pomagali u finansiranju univerzitetskih stipendija za mlade ljude iz socijalno ugroženih porodica.

U jednom intervjuu, Kunal je otkrio:

Русија украјина преговори

Svijet

Nova runda pregovora, ključne teme na sastanku Rusije i Ukrajine

"Ali ono što zaista volim da radim jeste da noću uđem na GoFundMe i jednostavno plaćam medicinske račune nasumičnim porodicama.

Novac ne doživljavam kao teret. Osjećam ga kao blagodat od univerzuma.

Trenutno ljudi nisu srećni jer svi očekujemo da neko drugi bude ljubazan. Očekujemo da predsjednik, političar ili neki vođa dođe i donese nam mir u svijetu", naveo je jednom prilikom glumac.

Podijeli:

Tag :

Kunal Najar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вимблдон ударио контру Ђоковићу

Tenis

Vimbldon udario kontru Đokoviću

35 min

0
Иран затворио Хормушки мореуз

Svijet

Iran zatvorio Hormuški moreuz

34 min

0
Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

Svijet

Nova runda pregovora, ključne teme na sastanku Rusije i Ukrajine

41 min

0
Несрећа у Александровцу: Аутомобил преполовљен!

Hronika

Nesreća u Aleksandrovcu: Automobil prepolovljen!

45 min

0

Više iz rubrike

Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina i Kasper pišu knjigu o svojoj ljubavi

2 h

0
Северина

Scena

Severina se utegla u kožu, fanovi primijetili neobičan detalj

3 h

1
Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Poznato zdravstveno sina stanje pjevačice Snežane Đurišić

4 h

0
Прва реакција Снежане Ђуришић послије вијести да јој је претучен син

Scena

Prva reakcija Snežane Đurišić poslije vijesti da joj je pretučen sin

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

16

07

Filadelfija poslije Pejna "vezala" Džabarija

16

02

Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

15

49

Iran zatvorio Hormuški moreuz

15

48

Vimbldon udario kontru Đokoviću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner