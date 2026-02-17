Mina i Kasper pišu knjigu o svojoj ljubavi

Mina Kostić počela je svoju ljubavnu priču sa Kasperom putem društvenih mreža, a od kada je on došao da se upoznaju uživo, ne prestaju da intrigiraju javnost. Njihova veza je na meti kritika, pogotovo ljudi na društvenim mrežama, a oni sada žele da ispričaju sve detalje ove ljubavi.

Mina Kostić i Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper oglasili su se javno i otkrili da planiraju da napišu knjigu u kojoj će ispričati sve ono što su zajedno proživjeli.

Hronika Užas u Srebrenici: Dječak (14) napravio spisak drugara iz razreda koje želi da ubije

– Dragi naši, budući na sve ono što smo nas dvoje prošli zajedno, od osuda i uvreda do laži i kleveta, dugujemo vam knjigu koja će se zvati “Mi”. Ovo je priča o nama, ali i priča u kojoj će se pronaći svi oni koji vjeruju u prave ljubavi i prave životne vrijednosti. Ljubav je najveća sila i moć koja uvijek na kraju pobeđuje sve laži, uvrede i nepravde – napisali su oni u obraćanju na Instagramu.

Kasper postao Minin menadžer

Kasper je trenutno u Americi, a otkrio je da je postao Minin menadžer, te je naveo šta za njega to znači.

– Biti menadžer svojoj voljenoj ženi ne znači da je vodiš umjesto nje, već da vjeruješ u nju bez kalkulacija, da je podigneš kad padne, da zaštitiš njen mir. Da budeš njen saveznik, a ne njen sudija. Prava snaga muškarca ne mjeri se kontrolom, nego sposobnošću da voli bez straha i da podržava svoju ženu bez ega – naveo je Kasper na Instagramu, uz naslove da je Mina profitirala zbog veze sa njim.

Nauka i tehnologija Naučnici upozoravaju na ozbiljne posljedice: Spremite se, tek dolazi...

– Svakoj ženi je potreban muškarac koji će joj biti prva i prava podrška, podrška za cijeli život – dodao je on u objavi, koju je ona odmah preuzela na svoj profil na pomenutoj mreži.