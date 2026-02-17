Logo
Poznato zdravstveno sina stanje pjevačice Snežane Đurišić

Telegraf

17.02.2026

11:54

Пјевачица Снежана Ђуришић
Sin pjevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović, pretučen je 15. februara.

Gvozdenović je, nakon zadobijenih udaraca, hitno primljen u bolnicu sa teškim tjelesnim povredama.

Navodi se da je Marko po dolasku u bolnicu bio u svjesnom stanju, ali u velikim bolovima.

Pjevačicin sin se trenutno nalazi u Urgentnom centru.

Zanimljivosti

Imate li ovaj broj u datumu rođenja? Sudbina vam sprema život pun iznenađenja

Ljekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljeno rebro i brojne podlive na glavi i tijelu.

Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem liječenju i opservaciji, prenosi Telegraf.

Snežana Đurišić

pretučen mladić

