Poznato zdravstveno sina stanje pjevačice Snežane Đurišić

Sin pjevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović, pretučen je 15. februara.
Gvozdenović je, nakon zadobijenih udaraca, hitno primljen u bolnicu sa teškim tjelesnim povredama.
Navodi se da je Marko po dolasku u bolnicu bio u svjesnom stanju, ali u velikim bolovima.
Pjevačicin sin se trenutno nalazi u Urgentnom centru.
Ljekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljeno rebro i brojne podlive na glavi i tijelu.
Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem liječenju i opservaciji, prenosi Telegraf.
