Poznato zdravstveno sina stanje pjevačice Snežane Đurišić

Gvozdenović je, nakon zadobijenih udaraca, hitno primljen u bolnicu sa teškim tjelesnim povredama.

Navodi se da je Marko po dolasku u bolnicu bio u svjesnom stanju, ali u velikim bolovima.

Pjevačicin sin se trenutno nalazi u Urgentnom centru.

Ljekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljeno rebro i brojne podlive na glavi i tijelu.

Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem liječenju i opservaciji, prenosi Telegraf.