Preminuo Mišo Reljić

Izvor:

SRNA

17.02.2026

14:36

Преминуо Мишо Рељић
Foto: Pixabay

Osnivač i dugogodišnji direktor Razvojne agencije grada Prijedora "Preda" Mišo Reljić umro je u 68. godini, saopšteno je iz ove agencije.

U "Predi" su naveli da je Reljić svojim radom, energijom i vjerom u razvoj zajednice ostavio snažan trag.

"Vjerovao je da razvoj nije riječ na papiru, već odgovornost prema ljudima i gradu", podsjetili su iz "Prede" i dodali da su Reljićevi energija, posvećenost i ljudskost utkani u temelje ove agencije.

Mišo Reljić biće sahranjen sutra u 13.00 časova na groblju Pašinac u Prijedoru.

