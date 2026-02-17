Kuzmić: Mljekarstvom i poljoprivredom se bavimo svaki dan

Mljekarstvom i poljoprovredom bavimo se svaki dan, nemamo potrebu da razgovaramo u Skupštini o tome, s obzirim na opredjeljenje narodnih poslanika, rekla je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

"Usljed poremećaja na tržištu postignut je dogovor o povećanju podsticaja. Pratimo stanje, samo je kod "Mlijekoprodukta" smanjena količina okupa. Aneks ugovora potpisan je do kraja marta", navela je Kuzmićeva na konferenciji za novinare nakon što posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je danas trebala da bude razmatrana informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede nije održana, jer nije dobila podršku skupštinske većine tokom glasanja o usvajanju dnevnog reda.