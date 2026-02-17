Ruski vojnici se bore za suverenitet zemlje, nezavisnu spoljnu politiku i autonomiju u unutrašnjoj politici, rekao je Dmitrij Medvedev, predsjednik stranke Jedinstvena Rusija i zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije.

"Upravo za nezavisnost zemlje, a suverenitet je, dozvolite mi da vas podsjetim, nezavisna spoljna politika i autonomija u unutrašnjoj politici – tako pravnici definišu suverenitet. Upravo za taj suverenitet se danas bore naši vojnici", rekao je Medvedev, obraćajući se učesnicima kursa "Osnovi ruske državnosti".

Nacionalni prioriteti Rusije formiraju se na osnovu procene spoljnih i unutrašnjih izazova, dodao je.

"Ustav jasno kaže da je narod izvor vlasti u našoj zemlji, što znači da su građani naše zemlje ti koji određuju budućnost naše države. To je, u suštini, pravi suverenitet", zaključio je Medvedev, prenosi RT Balkan.