Medvedev: Ruski vojnici se bore za suverenitet zemlje

Izvor:

RT Balkan

17.02.2026

13:36

Komentari:

0
Медведев: Руски војници се боре за суверенитет земље
Foto: Tanjug/AP

Ruski vojnici se bore za suverenitet zemlje, nezavisnu spoljnu politiku i autonomiju u unutrašnjoj politici, rekao je Dmitrij Medvedev, predsjednik stranke Jedinstvena Rusija i zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije.

"Upravo za nezavisnost zemlje, a suverenitet je, dozvolite mi da vas podsjetim, nezavisna spoljna politika i autonomija u unutrašnjoj politici – tako pravnici definišu suverenitet. Upravo za taj suverenitet se danas bore naši vojnici", rekao je Medvedev, obraćajući se učesnicima kursa "Osnovi ruske državnosti".

Мина Костић и Мане Ћурувија

Scena

Mina i Kasper pišu knjigu o svojoj ljubavi

Nacionalni prioriteti Rusije formiraju se na osnovu procene spoljnih i unutrašnjih izazova, dodao je.

"Ustav jasno kaže da je narod izvor vlasti u našoj zemlji, što znači da su građani naše zemlje ti koji određuju budućnost naše države. To je, u suštini, pravi suverenitet", zaključio je Medvedev, prenosi RT Balkan.

Dmitrij Medvedev

Rusija

