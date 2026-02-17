Naučnici upozoravaju na ozbiljne posljedice: Spremite se, tek dolazi...

Evropski savjetodavni odbor za klimatske promjene upozorio je da Evropa mora da se pripremi za globalno zagrijevanje od 2,8 do 3,3 stepeni Celzijusa do kraja vijeka, ističući da kontinent već plaća cijenu "nedovoljne pripremljenosti".

Član ESABCC i generalni direktor Kraljevskog holandskog meteorološkog instituta (KNMI), Marten van Alst, ocjenjuje da prilagođavanje ekstremnijim temperaturama nije "raketna nauka" i da ona može da se postigne kroz razumevanje rizika i unaprijeđenje sistema ranog upozoravanja.

Izvještaj odbora navodi da trenutni napori za prilagođavanje klimatskim promjenama dolaze prekasno i da su uglavnom postepeno.

BiH Zaprimljene prijave zbog Tompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

Porast temperature od oko tri stepena bi bio dvostruko veći od cilja postignutog Pariškim sporazumom iz 2015. godine.

ESABCC preporučuje sprovođenje stres-testova za još toplije scenarije i integrisanje otpornosti na klimatske promene u sve politike EU, uz dodatna ulaganja, uključujući i privatna sredstva.

Van Alst je naveo da Evropa sve više trpi posljedice ekstremnih vremenskih događaja, uključujući smrtonosne poplave u njemačkoj dolini Ar 2021. i u španskoj Valensiji 2024, ljetne talase vrućine i prošlogodišnje šumske požare, i upozorio je da se dostignuće granica adaptacije približava za mnoge rizike.

ESABCC poručuje da je ključno sprečiti svijet sa toliko visokim globalnim zagrijevanjem, jer bi posljedice za javno zdravlje, infrastrukturu i ekonomiju Evrope bile ozbiljne.