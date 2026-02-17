Logo
Large banner

Naučnici upozoravaju na ozbiljne posljedice: Spremite se, tek dolazi...

Izvor:

Tanjug

17.02.2026

13:23

Komentari:

0
Sunce Nebo Suncev sistem
Foto: Pexels/Bruno Scramgnon

Evropski savjetodavni odbor za klimatske promjene upozorio je da Evropa mora da se pripremi za globalno zagrijevanje od 2,8 do 3,3 stepeni Celzijusa do kraja vijeka, ističući da kontinent već plaća cijenu "nedovoljne pripremljenosti".

Član ESABCC i generalni direktor Kraljevskog holandskog meteorološkog instituta (KNMI), Marten van Alst, ocjenjuje da prilagođavanje ekstremnijim temperaturama nije "raketna nauka" i da ona može da se postigne kroz razumevanje rizika i unaprijeđenje sistema ranog upozoravanja.

Izvještaj odbora navodi da trenutni napori za prilagođavanje klimatskim promjenama dolaze prekasno i da su uglavnom postepeno.

tuzilastvo bih

BiH

Zaprimljene prijave zbog Tompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

Porast temperature od oko tri stepena bi bio dvostruko veći od cilja postignutog Pariškim sporazumom iz 2015. godine.

ESABCC preporučuje sprovođenje stres-testova za još toplije scenarije i integrisanje otpornosti na klimatske promene u sve politike EU, uz dodatna ulaganja, uključujući i privatna sredstva.

Van Alst je naveo da Evropa sve više trpi posljedice ekstremnih vremenskih događaja, uključujući smrtonosne poplave u njemačkoj dolini Ar 2021. i u španskoj Valensiji 2024, ljetne talase vrućine i prošlogodišnje šumske požare, i upozorio je da se dostignuće granica adaptacije približava za mnoge rizike.

ESABCC poručuje da je ključno sprečiti svijet sa toliko visokim globalnim zagrijevanjem, jer bi posljedice za javno zdravlje, infrastrukturu i ekonomiju Evrope bile ozbiljne.

Podijeli:

Tagovi :

Klimatske promjene

globalno zagrijavanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

BiH

Tužilaštvo BiH: Zaprimljene prijave zbog Tompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

3 h

0
БиХ неће бити очишћена од мина до марта 2027. године

BiH

BiH neće biti očišćena od mina do marta 2027. godine

3 h

0
Пензиона штедња није приоритет за Генерацију З

Zanimljivosti

Penziona štednja nije prioritet za Generaciju Z

3 h

0
Залијте орхидеје овим напитком и цвјетаће као луде

Savjeti

Zalijte orhideje ovim napitkom i cvjetaće kao lude

3 h

0

Više iz rubrike

Doktor, mikroskop

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici razvili uređaj za brzu procjenu rizika od raka

3 h

0
Laptop, Google, računar

Nauka i tehnologija

Google popravio sigurnosnu "rupu" na Androidu

4 h

0
ТикТок вас шпијунира и без инсталирања

Nauka i tehnologija

TikTok vas špijunira i bez instaliranja

6 h

0
Жена због вјештачке интелигенције остала без посла

Nauka i tehnologija

Žena zbog vještačke inteligencije ostala bez posla

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

16

07

Filadelfija poslije Pejna "vezala" Džabarija

16

02

Zvijezda serije "Štreberi" anonimno plaća medicinske račune nepoznatim ljudima

15

49

Iran zatvorio Hormuški moreuz

15

48

Vimbldon udario kontru Đokoviću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner