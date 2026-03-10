Snažan zemljotres pogodio Italiju, osjetio se u više evropskih zemalja

Izvor:
SRNA
10.03.2026
07:46
Komentari:0
Zemljotres magnitude 5,9 stepeni po Rihteru pogodio je Italiju, a osjetio se u više evropskih zemalja.
Hipocentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 375 kilometara i udaljenosti od 43 kilometra od Napulja, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar /EMSC/.
Na sajtu EMSC očevici pišu da se zemljotres osjetio u Zadru, na Malti, u Tetovu, na jugu Srbije, švajcarskom Luganu, u Slovačkoj.
Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti, prenose italijanski mediji.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
