Tramp: Ne želim reći ima li Modžtaba metu na leđima

Američki predsjednik Donald Tramp komentarišući izbori novog vrhovnog vođe Irana Modžtaba Hamneija rekao da ne želi reći ima li on metu na leđima, jer bi to bilo neprimjereno.

Odgovarajući na pitanje izbora novog vrhovnog vođe, Tramp je izjavio: "Bio sam razočaran jer mislimo da će to dovesti samo do još istih problema za tu zemlju. Zato sam bio razočaran njihovim izborom".

Upitan o svojim ranijim izjavama da ima nekoga na umu za vođenje Irana, Tramp je rekao: "Sviđa mi se ideja da to bude neko iznutra i dugoročno."

"Volio bih vidjeti ljude koji su unutar zemlje. Govore o šahovu sinu, ali on ondje nije bio mnogo, mnogo godina. Imamo formulu koja je dosad bila vrlo dobra i mislim da će i dalje biti dobra", rekao je Tramp uspoređujući situaciju s Venecuelom.

Na pitanje ima li novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei metu na leđima, Tramp je rekao: "Ne želim reći ima li je ili nema, jer bi to bilo neprimjereno."