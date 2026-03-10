Pjevačica trudna zarobljena na Tajlandu: Upali smo u finansijsku rupicu

Oni su pronašli karte za Srbiju i uskoro kreću nazad, a do tada su riješili da uživaju za sve pare.

Iva je sada, na svom Instagram profilu, prvo objavila snimak na kom je vidimo u ubitačnom crnom bikiniju dok šeta plažom, a onda je u kadar "upao" i njen partner.

Njih dvoje su se kupali i uživali u prelijepom vremenu, a pjevačica je potom objavila i niz slika koje su nastale tokom putovanja, a na skoro svakoj je njen trudnički stomak u prvom planu.

Komentari su se nizali i svi kažu da prelijepo izgleda i da joj trudnoća baš prija.

Iva Bojanović i njen partner pevač Joca Stefanović su nakon određenog perioda uspjeli da kupe karte za povratak u Srbiju, a trudna pjevačica otkriva da je pretrpela veliki stres, jer nije znala u kom pravcu će ići njihov povratak u Srbiju.

- Trenutno se osjećam dobro, ali nisam se osjećala prethodnih par dana, jer smo u situaciji u kakvoj jesmo. Imala sam i neke kontrakcije, a sve je to zbog stresa. Pomirili smo se sa situacijom jer ništa nije do nas, a ono što je do nas rešili smo juče. Kao trudna se sada osjećam dobro – rekla je Iva za “Blic“, dok je Joca bijesno pričao o kompaniji preko koje su organizovali putovanje, a zbog koje sada trpe veliki finansijski gubitak.

- U kontaktu smo bili sa našom kompanijom koja je bila zadužena za naš let i povratak, ali su nas oni prebacivali sa jednog mejla na drugi i nikakvo rešenje nam nisu davali i iz tog razloga smo se jako istresirali. Na kraju smo dobili obavještenje u posljednjem momentu da nam je let otkazan i niko nam nije ponudio nikakvo rješenje. Razočarani smo tim pristupom, iako razumemo situaciju i rat, ali trebali su da nam jave da li postoji druga solucija, bez da nam vrate novac, jer smo mi po svaku cijenu želeli da se vratimo u Beograd. Nismo uspjeli i upali smo u finansijsku rupicu, jer su karte finansijski otišle u “nebo“ i bili smo prinuđeni da kupimo karte u svom trošku. Naveo sam tamo da je moja supruga trudna, da doživljavamo ozbiljne stresove i samo sam htio da nam neko odgovori, ali odgovor nismo dobili.

(telegraf)