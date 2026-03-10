Pjevačica trudna zarobljena na Tajlandu: Upali smo u finansijsku rupicu

Izvor:
Telegraf
10.03.2026
07:51
Komentari:0
Trudna pjevačica Iva Bojanović i njen suprug, pjevač Joca Stefanović već neko vrijeme zaglavljeni su na Tajlandu zbog rata na Bliskom istoku.
Oni su pronašli karte za Srbiju i uskoro kreću nazad, a do tada su riješili da uživaju za sve pare.
Iva je sada, na svom Instagram profilu, prvo objavila snimak na kom je vidimo u ubitačnom crnom bikiniju dok šeta plažom, a onda je u kadar "upao" i njen partner.
Njih dvoje su se kupali i uživali u prelijepom vremenu, a pjevačica je potom objavila i niz slika koje su nastale tokom putovanja, a na skoro svakoj je njen trudnički stomak u prvom planu.
Komentari su se nizali i svi kažu da prelijepo izgleda i da joj trudnoća baš prija.
Iva Bojanović i njen partner pevač Joca Stefanović su nakon određenog perioda uspjeli da kupe karte za povratak u Srbiju, a trudna pjevačica otkriva da je pretrpela veliki stres, jer nije znala u kom pravcu će ići njihov povratak u Srbiju.
Scena
Darko Lazić nakon što je stigao u Srbiju: Ne piše se dobro nikome
- Trenutno se osjećam dobro, ali nisam se osjećala prethodnih par dana, jer smo u situaciji u kakvoj jesmo. Imala sam i neke kontrakcije, a sve je to zbog stresa. Pomirili smo se sa situacijom jer ništa nije do nas, a ono što je do nas rešili smo juče. Kao trudna se sada osjećam dobro – rekla je Iva za “Blic“, dok je Joca bijesno pričao o kompaniji preko koje su organizovali putovanje, a zbog koje sada trpe veliki finansijski gubitak.
- U kontaktu smo bili sa našom kompanijom koja je bila zadužena za naš let i povratak, ali su nas oni prebacivali sa jednog mejla na drugi i nikakvo rešenje nam nisu davali i iz tog razloga smo se jako istresirali. Na kraju smo dobili obavještenje u posljednjem momentu da nam je let otkazan i niko nam nije ponudio nikakvo rješenje. Razočarani smo tim pristupom, iako razumemo situaciju i rat, ali trebali su da nam jave da li postoji druga solucija, bez da nam vrate novac, jer smo mi po svaku cijenu želeli da se vratimo u Beograd. Nismo uspjeli i upali smo u finansijsku rupicu, jer su karte finansijski otišle u “nebo“ i bili smo prinuđeni da kupimo karte u svom trošku. Naveo sam tamo da je moja supruga trudna, da doživljavamo ozbiljne stresove i samo sam htio da nam neko odgovori, ali odgovor nismo dobili.
Scena
11 h0
Scena
11 h0
Scena
11 h0
Scena
11 h0
Najnovije
Najčitanije
08
07
08
05
08
04
08
00
07
51
Trenutno na programu