Četiri žene automobilom sjetjele u rijeku

Izvor:

Telegraf

17.02.2026

14:30

Четири жене аутомобилом сјетјеле у ријеку
Foto: ATV

Tokom popodnevnih sati na putnom pravcu ka Tomaševu na teritoriji Bijelog Polja došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo koje se kretalo iz putnog pravca Tomaševo prema Slijepač mostu.

Iz za sada nepoznatih razloga vozilo je sletjelo sa puta u rijeku.

Hapšenje, lisice

Hronika

Uhapšen Bijeljinac za kojim su raspisane potjernice

"U vozilu su se nalazile četiri ženske osobe koje su uz pomoć slučajnih prolaznika i vatrogasaca spasilaca izvučene iz vozila i vozilom Službe zaštite i spasavanja prevezena do Hitne pomoći", kaže za RINU Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

Sve četiri osobe su, na svu sreću, prošle sa lakšim tjelesnim povredama, a policija je na licu mjesta i utvrđuje uzrok nezgode.

Bijelo Polje

sletjeli s puta

