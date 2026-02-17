Četiri žene automobilom sjetjele u rijeku

Tokom popodnevnih sati na putnom pravcu ka Tomaševu na teritoriji Bijelog Polja došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo koje se kretalo iz putnog pravca Tomaševo prema Slijepač mostu.

Iz za sada nepoznatih razloga vozilo je sletjelo sa puta u rijeku.

"U vozilu su se nalazile četiri ženske osobe koje su uz pomoć slučajnih prolaznika i vatrogasaca spasilaca izvučene iz vozila i vozilom Službe zaštite i spasavanja prevezena do Hitne pomoći", kaže za RINU Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

Sve četiri osobe su, na svu sreću, prošle sa lakšim tjelesnim povredama, a policija je na licu mjesta i utvrđuje uzrok nezgode.