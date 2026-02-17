Gdje se sutra očekuje snijeg?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu oblačnost, a u višim predjelima ponegdje se očekuje slab snijeg.

Očekuje se hladno jutro uz mraz i pretežno vedro vrijeme, oko rijeka i po kotlinama maglovito, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuju se sunčani periodi uz prolazno naoblačenje od zapada koje će se do večeri proširiti na sve krajeve i usloviti prolaznu slabu kišu ponegdje, a u višim predjelima slab snijeg.

Uveče u Krajini i po planinama na istoku biće vjetrovito, uz jake udare juga.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus pet do nula, na jugu do tri, a maksimalna od pet do 10 na sjeveru, na jugu do 12, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, na jugu umjeren i promjenljiv, dok će u popodnevnim časovima jačati sa južnih smjerova i duvati umjereno, povremeno jako, a na sjeveru ostaje slab.

Danas je u Republici Srpskoj i FBiH preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i snijegom, dok je u Hercegovini je zabilježena kiša, podaci su Federalnog hirometeorološkog zavoda.

Temperature vazduha u 13.00 časova: Čemerno minus tri, Gacko i Sokolac minus jedan, Srebrenica nula, Zvornik, Sarajevo, Tuzla, Mrakovica, Rudo i Foča dva, Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo tri, Bijeljina, Doboj, Zenica, Bileća i Višegrad četiri, Banjaluka pet, Prijedor, Trebinje i Bihać šest, Drvar sedam i Mostar 10 stepeni.