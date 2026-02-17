Logo
Gdje se sutra očekuje snijeg?

Izvor:

ATV

17.02.2026

13:49

Вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu oblačnost, a u višim predjelima ponegdje se očekuje slab snijeg.

Očekuje se hladno jutro uz mraz i pretežno vedro vrijeme, oko rijeka i po kotlinama maglovito, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Трамп Доналд

Svijet

Mediji: Tramp planira da dođe u Milano ako američki hokejaši budu u finalu

Tokom dana očekuju se sunčani periodi uz prolazno naoblačenje od zapada koje će se do večeri proširiti na sve krajeve i usloviti prolaznu slabu kišu ponegdje, a u višim predjelima slab snijeg.

Uveče u Krajini i po planinama na istoku biće vjetrovito, uz jake udare juga.

Нови снимак Дабриног величања Павелића

Region

Isplivao novi snimak Dabrinog veličanja Pavelića

Minimalna temperatura vazduha biće od minus pet do nula, na jugu do tri, a maksimalna od pet do 10 na sjeveru, na jugu do 12, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, na jugu umjeren i promjenljiv, dok će u popodnevnim časovima jačati sa južnih smjerova i duvati umjereno, povremeno jako, a na sjeveru ostaje slab.

Danas je u Republici Srpskoj i FBiH preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i snijegom, dok je u Hercegovini je zabilježena kiša, podaci su Federalnog hirometeorološkog zavoda.

Мина Костић и Мане Ћурувија

Scena

Mina i Kasper pišu knjigu o svojoj ljubavi

Temperature vazduha u 13.00 časova: Čemerno minus tri, Gacko i Sokolac minus jedan, Srebrenica nula, Zvornik, Sarajevo, Tuzla, Mrakovica, Rudo i Foča dva, Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo tri, Bijeljina, Doboj, Zenica, Bileća i Višegrad četiri, Banjaluka pet, Prijedor, Trebinje i Bihać šest, Drvar sedam i Mostar 10 stepeni.

