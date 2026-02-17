Logo
Filadelfija poslije Pejna "vezala" Džabarija

Izvor:

B92

17.02.2026

16:07

Komentari:

0
Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија
Foto: Tanjug / AP / Marko Jovanovic

Filadelfija Seventisiksersi su poslije Kamerona Pejna dogovorili saradnju sa još jednim Amerikancem.

Informacija koja je šokirala mnoge navijače Partizana jeste ona koja je rekla da Kameron Pejn napušta crno-bijele i da se vraća u NBA ligu.

On je iskoristio opciju u svom ugovoru da se vrati u najjaču ligu svijeta poslije samo nekoliko mjeseci i Partizanu je slijedilo obeštećenje.

Filadelfija je isplatila maksimalnih 875.000 dolara (ostatak pokrili igrač i njegov agent) i okrenula se ka novom jačanju tima i dogovorili produžetak saradnje sa Džabarijem Vokerom.

Vjerovatno bi navijači Partizana voljeli da se ovo prezime samo malo razlikuje, ali je Voker odmah poslije Pejna zaradio garantovani ugovor od ekipe iz Pensilvanije.

Voker je potpisao dvosmjerni (two-way) ugovor sa Filadelfijom ovoga ljeta, a pošto prema pravilima lige morate da se odlučite poslije nekog vremena da li igrača zadržavate ili vraćate, oni su odlučili da Džabari Voker ostaje.

Nakon što prema pravilima nije imao više pravo nastupa po two-way saradnji, potpisao je dvogodišnji ugovor i vrijedan je 3,35 miliona dolara od čega je samo jedan milion garantovan.

Džabari Voker ove sezone ima 45 utakmica i prosječno bilježi 3,7 poena, 3,1 skok na 12 minuta po meču u dresu Filadelfija Seventisiksersa.

KK Partizan

Filadelfija

NBA

Kameron Pejn

