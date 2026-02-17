Slučaj zlostavljanja djeteta u vrtiću: Sud izdao naredbu za izuzimanje snimaka sa videonadzora

Izvor:
Kliks
17.02.2026
12:38
Komentari:0
Opštinski sud u Sarajevu juče poslijepodne, na prijedlog Tužilaštva KS, izdao je naredbu za izuzimanje snimka sa videonadzora i dokumentacije iz vrtića "Bambini" u Hadžićima.
"U toku je realizacija naredbe, nakon čega će postupajuća tužiteljka odrediti o daljim procesnim radnjama", potvrdila je za Klix.ba portpparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.
Hronika
Taksista pokosio radnika, pa potegao nož i pobjegao
Sud je izdao naredbu tek nakon deset dana od otvaranja istrage.
Iz Tužilaštva KS su juče ujutru naveli da u predmetu poduzimaju intenzivno radnje od dana prijema predmeta, a u pravcu utvrđivanja krivičnih djela psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta i krivično djelo prinude počinjeno u predškolskoj ustanovi Bambini na štetu djeteta.
Zatražena je medicinska dokumentacija od KCUS-a, a kantonalni prosvjetni inspektor je 12. februara izvršio inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti u privatnoj predškolskoj ustanovi "Bambini" gdje je prijavljen slučaj zlostavljanja petogodišnjeg dječaka. Utvrđene su određene nepravilnosti.
U međuvremenu predškolska ustanova je privremeno udaljila s radnog mjesta zaposlenice koje se dovode u vezu s navodnim zlostavljanjem.
Hronika
Horor u BiH: Vaspitačice maltretirale dijete u vrtiću?
Do navodnog maltretiranja djeteta je došlo 5. februara 2026. godine između 15 i 16 sati.
Nalaz KCUS-a potvrđuje da je dijete zadobilo tjelesne povrede nakon što je jedna od prijavljenih vaspitačica dijete ugurala u hranilicu koja je bila mala, a zatim navodno pozvala drugu djecu da se dječaku izruguju. Roditelji tvrde da se na njima vidi psihičko i fizičko zlostavljanje.
Prema nezvaničnim informacijama, vaspitačica je podsticala drugu djecu iz te odgojne grupe da vrijeđaju i ismijavaju dječaka, dok je on vrištao.
Zdravlje
Jedna vrsta demencije uzima maha: Mladi su posebno ugroženi
Zatim mu je, prema tvrdnjama izvora pomenutog portala, obučena pelena preko trenerke te je vaspitačica pozvala djecu da se opet izruguju dječaku i nazivaju ga bebom.
Zdravlje
4 h0
Banja Luka
4 h0
Banja Luka
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
16
26
16
13
16
07
16
02
15
49
Trenutno na programu