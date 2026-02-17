Slučaj zlostavljanja djeteta u vrtiću: Sud izdao naredbu za izuzimanje snimaka sa videonadzora

Opštinski sud u Sarajevu juče poslijepodne, na prijedlog Tužilaštva KS, izdao je naredbu za izuzimanje snimka sa videonadzora i dokumentacije iz vrtića "Bambini" u Hadžićima.

"U toku je realizacija naredbe, nakon čega će postupajuća tužiteljka odrediti o daljim procesnim radnjama", potvrdila je za Klix.ba portpparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Sud je izdao naredbu tek nakon deset dana od otvaranja istrage.

Iz Tužilaštva KS su juče ujutru naveli da u predmetu poduzimaju intenzivno radnje od dana prijema predmeta, a u pravcu utvrđivanja krivičnih djela psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta i krivično djelo prinude počinjeno u predškolskoj ustanovi Bambini na štetu djeteta.

Zatražena je medicinska dokumentacija od KCUS-a, a kantonalni prosvjetni inspektor je 12. februara izvršio inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti u privatnoj predškolskoj ustanovi "Bambini" gdje je prijavljen slučaj zlostavljanja petogodišnjeg dječaka. Utvrđene su određene nepravilnosti.

U međuvremenu predškolska ustanova je privremeno udaljila s radnog mjesta zaposlenice koje se dovode u vezu s navodnim zlostavljanjem.

Do navodnog maltretiranja djeteta je došlo 5. februara 2026. godine između 15 i 16 sati.

Nalaz KCUS-a potvrđuje da je dijete zadobilo tjelesne povrede nakon što je jedna od prijavljenih vaspitačica dijete ugurala u hranilicu koja je bila mala, a zatim navodno pozvala drugu djecu da se dječaku izruguju. Roditelji tvrde da se na njima vidi psihičko i fizičko zlostavljanje.

Prema nezvaničnim informacijama, vaspitačica je podsticala drugu djecu iz te odgojne grupe da vrijeđaju i ismijavaju dječaka, dok je on vrištao.

Zatim mu je, prema tvrdnjama izvora pomenutog portala, obučena pelena preko trenerke te je vaspitačica pozvala djecu da se opet izruguju dječaku i nazivaju ga bebom.