Popularni napitak može da smanji rizik od demencije

Ako si ljubitelj jutarnje kafe, stižu dobre vijesti. Novo veliko istraživanje pokazuje da umjereno konzumiranje kafe može smanjiti rizik od demencije i usporiti pad pamćenja kako starimo. Rezultati sugerišu da postoji određena količina kofeina koja se povezuje sa boljim očuvanjem kognitivnih funkcija tokom vremena.

Prema nalazima naučnika koji su analizirali podatke iz velikih, dugotrajnih studija koje su pratile životne navike i zdravlje više od 130.000 ljudi tokom više decenija, najveći zaštitni efekat na mozak primjećen je kod onih koji dnevno popiju oko 2 do 3 šolje obične (kofeinske) kafe. Ovaj nivo povezan je sa značajno nižim rizikom od razvoja demencije i sporijim opadanjem sposobnosti pamćenja u kasnijim godinama života.

Istraživanje takođe ukazuje da je ključni element kofein.

Jer ljudi koji piju kafu bez kofeina nisu imali isti efekat zaštite kao oni koji konzumiraju klasičnu verziju. To sugeriše da upravo kofein i drugi bioaktivni sastojci kafe vjerovatno imaju ulogu u očuvanju zdravlja mozga.

Važno je napomenuti da kafa nije „čudotvorni lijek“ — njen efekat je samo dio šire slike zdravih životnih navika.

Ipak, za one koji već uživaju u kafi kao dijelu svoje svakodnevne rutine, umjerena količina može biti više od običnog rituala — može predstavljati mali, ali značajan doprinos dugoročnom zdravlju mozga.