Saturn je ušao u Ovna: Ovim znakovima Zodijaka stiže period ozbiljnih odluka

17.02.2026
11:55
Komentari:0
Saturn je 14. februara 2026. godine ušao u znak Ovna čime je započelo novo astrološko poglavlje.
Ne radi se o kratkotrajnoj fazi, već o ciklusu koji mijenja način na koji se odnosite prema sebi, svojim odlukama i životu u cjelini.
Saturn je planeta reda, granica, odgovornosti i dugoročnih posljedica. Ovan je prvi znak Zodijaka – simbol početka, inicijative i snažnog impulsa „idem naprijed“. Kada se ove dvije energije spoje, nastupa period u kojem više nije dovoljno imati dobru ideju ili želju. U prvi plan dolazi pitanje šta zaista radite, koliko ste spremni stati iza svojih odluka i koliko ozbiljno shvatate sopstveni život.
Ovaj tranzit posebno će osjetiti kardinalni znaci – Ovan, Rak, Vaga i Jarac.
Kardinalni znaci označavaju početke godišnjih doba i nose snažan impuls za pokretanje promjena. Saturn u Ovnu stvara napete aspekte upravo s njima, što se često doživljava kao pritisak, povećana odgovornost ili okolnosti koje vas doslovno tjeraju da donesete odluku.
Tema može biti posao, partnerstvo, porodica, zdravlje ili finansije – zavisno od znaka. Zajednička poruka je jasna: vrijeme je da preuzmete punu odgovornost za svoje izbore.
Za Ovnove ovaj tranzit otvara ozbiljno preispitivanje identiteta. Pitanja poput „Ko sam ja?“ i „Kakav život zaista želim?“ postaju konkretna i zahtijevaju jasne poteze.
Saturn donosi lekciju discipline i dosljednosti. Umjesto impulsivnog započinjanja brojnih projekata bez završetka, naglasak je na istrajnosti i stabilnosti. Mnogi Ovnovi će u ovom periodu donositi važne odluke vezane za zdravlje, način života i lične granice.
Zanimljivosti
Imate li ovaj broj u datumu rođenja? Sudbina vam sprema život pun iznenađenja
Snaga se više ne gradi kroz stalnu borbu, već kroz stabilan i dugoročan pristup.
Rakovi će osjetiti pojačan fokus na profesionalni život i društvenu ulogu. Moguće su promjene posla, preuzimanje veće odgovornosti ili pokretanje sopstvenog biznisa.
Saturn traži jasno postavljanje prioriteta i organizaciju vremena. Rakovi koji su navikli da stavljaju druge ispred sebe sada će morati razmisliti o sopstvenim ambicijama.
Ovo je period u kojem se dugoročni trud može isplatiti, ali samo uz ozbiljan i strpljiv pristup.
Za Vage Saturn naglašava partnerstva – ljubavna i poslovna. Odnosi koji nemaju čvrste temelje mogli bi biti testirani.
Vrijeme je za iskrene i otvorene razgovore, bez uljepšavanja stvarnosti. Neki odnosi će se završiti, dok će drugi postati stabilniji i dublji.
Ključ uspjeha leži u jasnom definisanju granica i ravnoteže davanja i primanja.
Jarčevi će se suočiti s temama doma, porodice i lične sigurnosti. Moguće su odluke o selidbi, imovini ili reorganizaciji porodičnih odnosa.
Saturn donosi potrebu za novom strukturom privatnog života. Jarčevi će morati naučiti kako da odgovornost raspodijele i sebi dopuste više prostora za odmor i emocije.
Ovaj period može rezultirati stabilnijim i čvršćim temeljima za budućnost.
Saturnov ulazak u Ovna donosi ozbiljne lekcije, ali i priliku za lični rast.
Za kardinalne znakove ovo je vrijeme sazrijevanja, donošenja važnih odluka i postavljanja temelja koji će trajati godinama, prenosi Atma.
Zanimljivosti
4 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
7 h0
Zanimljivosti
8 h0
Najnovije
Najčitanije
16
36
16
36
16
28
16
27
16
26
Trenutno na programu