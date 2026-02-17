Saturn je ušao u Ovna: Ovim znakovima Zodijaka stiže period ozbiljnih odluka

Saturn je 14. februara 2026. godine ušao u znak Ovna čime je započelo novo astrološko poglavlje.

Ne radi se o kratkotrajnoj fazi, već o ciklusu koji mijenja način na koji se odnosite prema sebi, svojim odlukama i životu u cjelini.

Saturn je planeta reda, granica, odgovornosti i dugoročnih posljedica. Ovan je prvi znak Zodijaka – simbol početka, inicijative i snažnog impulsa „idem naprijed“. Kada se ove dvije energije spoje, nastupa period u kojem više nije dovoljno imati dobru ideju ili želju. U prvi plan dolazi pitanje šta zaista radite, koliko ste spremni stati iza svojih odluka i koliko ozbiljno shvatate sopstveni život.

Ovaj tranzit posebno će osjetiti kardinalni znaci – Ovan, Rak, Vaga i Jarac.

Zašto su kardinalni znaci pod najvećim pritiskom?

Kardinalni znaci označavaju početke godišnjih doba i nose snažan impuls za pokretanje promjena. Saturn u Ovnu stvara napete aspekte upravo s njima, što se često doživljava kao pritisak, povećana odgovornost ili okolnosti koje vas doslovno tjeraju da donesete odluku.

Tema može biti posao, partnerstvo, porodica, zdravlje ili finansije – zavisno od znaka. Zajednička poruka je jasna: vrijeme je da preuzmete punu odgovornost za svoje izbore.

Ovan – nova definicija identiteta

Za Ovnove ovaj tranzit otvara ozbiljno preispitivanje identiteta. Pitanja poput „Ko sam ja?“ i „Kakav život zaista želim?“ postaju konkretna i zahtijevaju jasne poteze.

Saturn donosi lekciju discipline i dosljednosti. Umjesto impulsivnog započinjanja brojnih projekata bez završetka, naglasak je na istrajnosti i stabilnosti. Mnogi Ovnovi će u ovom periodu donositi važne odluke vezane za zdravlje, način života i lične granice.

Snaga se više ne gradi kroz stalnu borbu, već kroz stabilan i dugoročan pristup.

Rak – karijera i odgovornost izlaze u prvi plan

Rakovi će osjetiti pojačan fokus na profesionalni život i društvenu ulogu. Moguće su promjene posla, preuzimanje veće odgovornosti ili pokretanje sopstvenog biznisa.

Saturn traži jasno postavljanje prioriteta i organizaciju vremena. Rakovi koji su navikli da stavljaju druge ispred sebe sada će morati razmisliti o sopstvenim ambicijama.

Ovo je period u kojem se dugoročni trud može isplatiti, ali samo uz ozbiljan i strpljiv pristup.

Vaga – odnosi pod lupom

Za Vage Saturn naglašava partnerstva – ljubavna i poslovna. Odnosi koji nemaju čvrste temelje mogli bi biti testirani.

Vrijeme je za iskrene i otvorene razgovore, bez uljepšavanja stvarnosti. Neki odnosi će se završiti, dok će drugi postati stabilniji i dublji.

Ključ uspjeha leži u jasnom definisanju granica i ravnoteže davanja i primanja.

Jarac – dom i unutrašnja sigurnost

Jarčevi će se suočiti s temama doma, porodice i lične sigurnosti. Moguće su odluke o selidbi, imovini ili reorganizaciji porodičnih odnosa.

Saturn donosi potrebu za novom strukturom privatnog života. Jarčevi će morati naučiti kako da odgovornost raspodijele i sebi dopuste više prostora za odmor i emocije.

Ovaj period može rezultirati stabilnijim i čvršćim temeljima za budućnost.

Saturnov ulazak u Ovna donosi ozbiljne lekcije, ali i priliku za lični rast.

Za kardinalne znakove ovo je vrijeme sazrijevanja, donošenja važnih odluka i postavljanja temelja koji će trajati godinama, prenosi Atma.