Prevoznici pisali svima: Nemamo više vremena

Iz Konzorcijuma "Logistika BiH" su uputili pismo Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH, Savjetu ministara i svim političkim partijama u BiH, u kojem su između ostalog, naveli da nema više vremena.

Ključne činjenice:

Traže hitnu reakciju državnih institucija

Ugroženo pravo na rad prevoznika

Predlažu regionalni stav prema EU

Kako se navodi u njihovom saopštenju, traže od jednih i drugih, iz svih komisija, iz vlasti i opozicije u Parlamentarnoj skupštini BiH da donese jasan i nedvosmislen zaključak u odbrani prava domaćih drumskih prevoznika, inicira zajednički regionalni stav sa parlamentima država Zapadnog Balkana, obaveže izvršnu vlast na aktivnu, koordinisanu i hitnu diplomatsku akciju prema Evropskoj komisiji.

Potrebna jasna poruka države

"Ovo mora biti pitanje državnog konsenzusa. Ovo mora biti pitanje iznad stranačkih razlika. Ako je slobodna trgovina princip na kojem počiva evropski prostor, onda mora postojati i pravo da robu prevoze oni koji su tu infrastrukturu gradili, finansirali i održavali. Potrebna nam je jasna poruka države. Potrebna nam je vaša odluka. Da li Bosna i Hercegovina stoji iza svojih domaćih drumskih prevoznika pred Evropskom komisijom? Da li branimo pravo na rad sopstvenih građana? Da li branimo 20.000 radnih mjesta? Ovo nije proceduralno pitanje. Ovo je pitanje političke volje i odgovornosti. Molimo vas da zauzmete jasan stav – odmah. Jer svaki dan bez odluke znači novi kamion zaustavljen na granici, novu kompaniju pred gašenjem, novu porodicu u neizvjesnosti. Vrijeme je da Parlament pokaže da je dom suvereniteta i zaštite građana", navodi se u njihovom pismu.

Dalje su naveli da mole da ovo pitanje tretiraju iznad politike - u ime ekonomije, patriotizma, domoljublja i odgovornosti.

Pitanje opstanka domaće privrede

"Ovo nije pitanje jedne asocijacije. Ovo nije pitanje jednog sektora. Ovo je pitanje opstanka domaće privrede i dostojanstva rada. Ako je danas 25 vozača vraćeno u jednoj smjeni na jednom graničnom prelazu, sutra će ih biti 250. Prekosutra 1.000. To nije pretpostavka. To je aritmetika realnosti. Vrijeme je za zajednički proglas regiona. Vrijeme je za jedinstven institucionalni stav. Ne tražimo privilegije. Ne tražimo izuzetke. Tražimo pravo na rad. Postavljamo otvoreno pitanje: Imamo li snage da odbranimo domaćeg drumskog prevoznika kao što branimo željeznički, pomorski, riječni i vazdušni transport? Ili je drumski transport jedini koji nema političku zaštitu? Drumski prevoznik nije slabija karika. On je kičma izvoza. On je krvotok proizvodnje. On je veza između fabrike i tržišta. Ako ne budemo imali hrabrosti da ga zaštitimo danas – sutra ćemo objašnjavati zašto su fabrike stale. Odgovor je u vašim rukama", istakli su u pismu.

Dodali su da imaju obavezu da se obrate jasno, odgovorno i bez zadrške.

"Zašto smo se objedinjavali? Objedinjavanje nije nastalo iz ambicije, već iz potrebe. Nastalo je iz dva razloga: pravo na rad i zaštita lanaca snabdijevanja i privrede regiona Naš ponos je u tome što ni u jednom trenutku nismo odustali od cilja. Konzorcijum Logistika BiH nije politički projekat – on je krik profesionalne zajednice nakon 22 godine sistemskog nerješavanja problema koji danas prijeti opstanku domaćih drumskih prevoznika. Ako se neko ne slaže sa pristupom – udruženja su slobodna. Mi smo ravnopravni sa svima, ali imamo jasan cilj: jedinstven institucionalni nastup i konkretno rješenje", istakli su u pismu.

Koordinacija sa svim državama Zapadnog Balkana

Prema njihovim riječima, prvi zaključak je da predlažu Savjetu ministara BiH da se odmah, uz sjednicu inicira koordinacija sa svim državama Zapadnog Balkana (WB6) i da s definiše zajednički dokument zahtjeva, pošalje kroz ministre saobraćaja svih država i uputi prema Evropskoj komisiji kao jedinstven regionalni stav.

"Govorimo o regionu od 17 miliona stanovnika. Govorimo o milijardama investicija u infrastrukturu, kreditima, autoputevima, logističkim centrima. O kreditima koji se vraćaju. O autoputevima, terminalima, logističkim centrima. Znate to vi u Vladama.Znaju to i u Evropskoj uniji. Većina te opreme, vozila, tehnologije i sistema kupljena je upravo u Evropskoj uniji. Kamioni su evropske proizvodnje. Prikolice su evropske proizvodnje. Softveri, tahografi, standardi – sve evropsko. Ako smo investirali po evropskim pravilima, ako smo kupovali evropsku opremu,ako smo prihvatili evropske standarde –da li je sada "nagrada" zabrana da tu istu infrastrukturu koristimo?Da li je pravo na rad postalo izuzetak? Mi podržavamo EES. Podržavamo digitalizaciju. Podržavamo kontrolu granica. Ali ako je sistem tehnički moguće prilagoditi – onda je rješenje jednostavno: Označite polje "profesionalni vozač". Prepoznajte specifičnost profesije. Ne dozvolite da se iza tehničkih formulacija i proceduralne magle krije suštinski problem. Profesionalni vozač nije turista. Nije migrant. Nije kratkoročni posjetilac. On je dio međunarodnog lanca snabdijevanja. Ako se EES može prilagoditi za druge kategorije,onda se može prilagoditi i za profesionalne vozače. Sve drugo nije tehnička prepreka", stoji u pismu Konzorcijuma "Logistika BiH".

Naveli su da je to politička odluka.

Traže samo pravo na rad

"I zato tražimo jasnoću – da li želimo funkcionalne lance snabdijevanja ili administrativne barijere koje guše privredu? Vrijeme je da se odgovori bez magle. Tražimo samo jedno, "Pravo na rad i ravnopravan tretman drumskih prevoznika". Ako se domaćim prevoznicima zabranjuje rad, a strani operateri preuzimaju tržište – to nije evropska ravnoteža, to je gašenje domaćih kapaciteta. Nadamo se da niko ozbiljan ne priželjkuje situaciju u kojoj će se intervencijama i naknadnim "zaštitama" pokušavati nadoknađivati šteta nanesena lancima snabdijevanja. Jer šteta koja nastane sistemskim isključivanjem domaćih prevoznika ne sanira se administrativnim odlukama – ona ostavlja trajne posljedice. Postavljamo pitanje: Hoće li svi nijemo posmatrati dok se ugrožava egzistencija hiljada porodica?

Balkan ima istoriju koju ne treba prizivati, ali ima i snagu zajedništva koju treba aktivirati. Zato još jednom pozivamo na razumno, institucionalno i odlučno rješenje – jer kada se jednom pokrene domino-efekat gašenja kapaciteta, više niko neće imati kontrolu nad posljedicama. Ovo je trenutak da se reaguje prije nego što šteta postane nepovratna", piše u pismu.

Diplomatska koordinacija ministara spoljnih poslova

Istakli su da je drugi zaključak diplomatska koordinacija ministara spoljnih poslova.

"Tražimo od Ministarstva spoljnih poslova BiH da odmah pokrene hitnu diplomatsku inicijativu prema institucijama Evropske unije, koordinira zajednički stav sa ministrima spoljnih poslova svih država Zapadnog Balkana, organizuje usaglašen i jedinstven nastup prema predsjednicima i komesarima Evropske komisije. Ovo više nije sektorsko pitanje. Ovo nije administrativna nedoumica. Ovo je pitanje ekonomskog opstanka. Rokovi nisu "u narednim mjesecima". Rokovi su odmah. Svaki dan bez rješenja znači, nove zabrane ulaska profesionalnim vozačima, dodatne finansijske gubitke, smanjenje kapaciteta, gašenje radnih mjesta. Svaki dan kašnjenja ima direktnu cijenu. Znamo da je diplomatija proces. Ali kada je egzistencija ugrožena, proces mora biti ubrzan. Vjerujemo da stojite uz svakog građanina Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da stojite uz svaku porodicu čija egzistencija zavisi od drumskog transporta. Sada je trenutak da to pokažete konkretnom akcijom", rekli su iz Konzorcijuma "Logistika BiH".

Ekonomska analiza i vrijednost lanaca snabdijevanja

Treći zaključak je ekonomska analiza i vrijednost lanaca snabdijevanja.

"Tražimo od MSTEO BiH i svih ministara ekonomije regiona da objedine podatke o vrijednosti spoljnotgovinske razmjene, kvantifikuju vrijednost lanaca snabdijevanja, izračunaju infrastrukturne i finansijske investicije regiona i jasno pokažu koliki su realni gubici. Ne možemo ulagati milijarde, vraćati kredite, razvijati infrastrukturu – a istovremeno dozvoliti da međunarodni drumski prevoz preuzmu drugi.

Poštovana predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, molimo Vas da, kao što ste u Skoplju pokazali inicijativu regionalne koordinacije, sada preuzmete ulogu objedinjavanja Vlada regiona u ime 17 miliona stanovnika", dodaje se u pismu, prenose Nezavisne novine.