Mogući novi protesti prevoznika?

Bosna i Hercegovina na probleme prevoznika još uvijek nije uputila zvaničnu, odlučnu i institucionalnu notu prema zemljama EU.

Zato će svi u lancu transporta uzeti stvar u svoje ruke i direktno se obratiti Briselu sa zahtjevima. Ako ne bude pozitivan odgovor, spremni su na nove blokade.

"Radna grupa u Briselu je formirana i koja je radila prošle sedmice i 15 dana ističe 25.02. mi ćemo biti u koordinaciji sa Srbijom i regionalno djelovati u tom dijelu. Ako ne nude pozitivnog pomaka slijedićemo Srbiju. Ako 25.2. ne dobijemo neki rezultat, mi stajemo 26 i nemoguće je više raditi", rekao je Zijad Šarić, predstavnik Konzorcijuma „Logistika BiH“.

Poslodavci upozoravaju da je situacija sa prevoznicima gorući problem koji se mora hitno riješiti. U suprotnom, suočićemo se sa ogromnim posljedicama.

"Ukoliko dođe do potpunog sprovođenja odluke EU 90 180 imaćemo dva problema obustava transporta prema EU, a drugo to će biti mnogo skuplji rast troškova transporta oko 30 posto", kaže Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republika Srpska.

Ako dođe do povećanja cijena transporta, to znači da se problem preliva u sve druge grane u BiH.

Problem prevoznik nije problem izvoznih firmi nego najveći problem privrede u BiH u cjelini. Ovaj sastanak rezultovao je da ćemo svi zajednički definisati i nastupati prema nadležnim institucijama", rekao je Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca BiH".

Tražimo hitnu sjednicu savjeta ministara i regionalni pristup da 6 ekonomija Zapadnog Balkana pokuša zajedničkim stavom izboriti se u Briselu jer vozači ne mogu funkcionisati na principu 90 dana da mogu boraviti u 180 dana u EU", kaže Ahmed Egrlić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.

Prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije blokirali su 26.januara teretne granične prelaz sa zemljama EU. Jedan od glavnih uslova bio je produženje boravka vozača što im je tad obećano iz Evropske komisije. Međutim, ništa se nije desilo i sad je BiH ponovo na rubu blokada.