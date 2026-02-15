Iz FBiH prijete formiranjem brigada

Iz Federacije opet prijetnje. Semiru Efendiću, lideru Stranke za BiH zasmetale su izjave o mogućem puty ka samostalnosti Republike Srpske. formirao bi 15 brigada da ce bore ppotiv 15 država koje bi, eventualno, priznale nezavisnost Srpske.

"Uzalud je njemu hodanje po Moskvi, Budimpešti, to što se tiče podjele BiH, to će morati sa nama rješavati. On bi trebao znati da prije nego što mu stigne, on kaže 15 država će ga priznati, on bi morao znati da prije nego što mu stignu ta priznanja, da će ovdje biti formirano najmanje 15 brigada, koji će ovu zemlju braniti", rekao je Semir Efendić, predsjednik Stranke za BiH.

Od čega će je braniti i ko je napada, Efendić ne precizira. Ali, takva retorika iz Federacije ne iznenađuje. Dok se Srpska zalaže za mir i stabilnost, u tom entitetu prizivaju nemire.

"Svaka ozbiljna politika treba da bude usmjerena ka stabilnosti, razvoju i očuvanju mira. Rukovodstvo Srpske uporno na tome i radi, a Efendićeve izjave jasnu poruku šalju, a to je riješiti se hrišćana na ovim prostorima. To su stvarne namjere političkog Sarajeva, nemiri, prizivanje sukoba i eliminisanje iz Bih Srba i Hrvata", rekla je Sanja Vulić, potpredsjednik SNSD-a.

To je samo jedna u nizu prijetnji iz Federacije. Kao i sve prethodne, ostaće mrtvo slovo na papiru, poruka je iz Srpske.

"Očito da su u Sarajevu prespavali Trampov govor, kada je rekao da će braniti hrišćanstvo, ako bude napadnuto bilo gdje u svijetu. Ja vjerujem da za to neće biti potrebe, ni ovdje, ni na nekim drugim mjestima i zato je poziv iz Republike Srpske da se okrenu mogućem dogovoru i razgovoru o izgradnji BiH", rekao je Slobodan Župljanin, dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu.

"Ne treba puno pridavati pažnju tim slučajevima iz Federacije, to oni privlače pažnju. Niti postoje oni, niti njihovih 15 brigada", rekla je Božica Živković Rajilić, predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

Podsjećamo da je lider SNSD-a Milorad Dodik istakao da će Republika Srpska tražiti da joj se vrate oduzete nadležnosti, a ako to budu osporavali u drugom entitetu alternativa je samostalnost i nezavisnost. Bez narušavanja mira.