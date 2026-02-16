Kada će strane sudije otići iz Ustavnog suda BiH?

Troje stranih sudija, četvoro iz Federacije, od kojih je jednom istekao mandat, a drugom ističe u oktobru – ovo je trenutni sastav Ustavnog suda BiH. Sudija iz Republike Srpske nema već dvije godine.

Narodna skupština ih neće imenovati dok iz ove institucije ne odu strane sudije. Krajnje je vrijeme da njihova mjesta zauzmu domaće sudije, a to je i jedan od zahtjeva Evropske unije, jasna je poruka iz Srpske.

„Naš stav je po ovom pitanju jasan – bez stranih sudija. Ne možemo dozvoliti bilo koju drugu raspodjelu sudija, jer sada da mi dođemo u situaciju da Republika Srpska daje jednog, a Federacija pet sudija, ne smijemo da popustimo u tim stvarima", kaže Mladen Ilić, član Odbora za Ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Da je Ustavni sud nefunkcionalan bez sudija iz Srpske, priznaju i u ovoj instituciji. Ipak, nisu još stvoreni uslovi za njihov odlazak, kaže Mirsad Ćeman u intervjuu za ATV. Mada, tvrdi da on lično ne bi imao ništa protiv toga da strane sudije napuste Ustavni sud, ako bi tako odlučio Parlament BiH.

„Nisu se još stekli uslovi da oni odu, ali njihovo iskustvo vjerujte da doprinosi kredibilitetu ovog Suda. Neka Parlament BiH donese Zakon, a prije toga izmjene Ustava, neka ih isključi i uz lijep pozdrav pošalje kući, ja ne bih kao građanin BiH bio time nezadovoljan“, rekao je Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH.

Postavlja se i logično pitanje u kojoj su mjeri strane sudije upoznate sa pravnim sistemom BiH, naročito komplikovanim pravno-političkim predmetima. Ponovo se aktuelizuje pitanje donošenja Zakona o ustavnom sudu BiH, koji bi uredio i sastav te institucije.

„Ono što zahtjev treba da bude odavde jeste potpuno jasno definisanje i donošenje posebnog zakona o Ustavnom sudu, odlazak stranih sudija i onda raspodjela devet, sedam, pet, nije važno koliko sudijskih pozicija na način da sva tri naroda učestvuju, odnosno poštujući odluke konstitutivnosti naroda“, rekao je Ljubinko Mitrović, doktor pravnih nauka.

Mitrović podsjeća i da strane sudije bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, uz konsultacije za Predsjedništvom BiH, a te konsultacije su, tvrdi on, izostale. Treba istaći i da, pored BiH, još samo Lihtenštajn ima strane sudije.