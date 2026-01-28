Poginuo poznati političar u padu aviona, oglasio se i premijer

Izvor:
Zamjenik glavnog ministra indijske najbogatije savezne države Maharaštra, Adžit Pavar, poginuo je u srijedu zajedno sa još četiri osobe, kada se čarter avion zapalio i srušio, saopštio je regulator za civilno vazduhoplovstvo.
Pavar, koji je poticao iz jedne od najuticajnijih političkih porodica, putovao je u svoj rodni kraj kako bi učestvovao u kampanji za lokalne izbore, prenijeli su mediji.
U avionu tipa Learjet 45 nalazila su se i dva člana njegovog osoblja, kao i dva člana posade, saopštila je Generalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo.
Plane carrying Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar crashes while landing in Baramati#AjitPawar pic.twitter.com/0yRf686m8u— छोटू डॉन (@chotu_donn_2) January 28, 2026
Niko od putnika u letelici nije preživio", navodi se u prvom saopštenju.
Vlasnik aviona, kompanija VSR Group sa sjedištem u Nju Delhiju, nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Uzrok pada aviona za sada nije poznat, navodi Reuters.
Video-snimci prikazuju dim koji se uzdiže iz zapaljenih dijelova olupine aviona, razbacanih po otvorenom polju.
"U početku je bio u plamenu, a zatim se dogodilo još četiri ili pet eksplozija", rekao je neimenovani svjedok za novinsku agenciju ANI, nakon što je vidio kako se avion srušio i eksplodirao.
More visuals from the site of the plane crash accident in Baramati of Maharashtra where Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar along with four others were killed. pic.twitter.com/Z7rqfZjcDv— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 28, 2026
Dodao je da je vatra bila previše snažna da bi bilo koga mogli da izvuku.
Pavar je podržavao partiju premijera Narendre Modija u državnoj vladi, predvodeći frakciju koja se 2023. godine odvojila od opozicione Nacionalističke kongresne partije.
U objavi na mreži X, Modi je rekao da je Pavarova smrt "šokantna i tužna".
Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R— Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026
Mediji navode da je Pavarov avion, koji je poletio iz finansijske prestonice Mumbaja, pokušao da izvrši prinudno slijetanje u porodičnom uporištu Baramati, udaljenom 250 kilometara, gdje je trebalo da učestvuje u izbornoj kampanji.
