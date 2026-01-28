Poginuo poznati političar u padu aviona, oglasio se i premijer

Zamjenik glavnog ministra indijske najbogatije savezne države Maharaštra, Adžit Pavar, poginuo je u srijedu zajedno sa još četiri osobe, kada se čarter avion zapalio i srušio, saopštio je regulator za civilno vazduhoplovstvo.

Pavar, koji je poticao iz jedne od najuticajnijih političkih porodica, putovao je u svoj rodni kraj kako bi učestvovao u kampanji za lokalne izbore, prenijeli su mediji.

U avionu tipa Learjet 45 nalazila su se i dva člana njegovog osoblja, kao i dva člana posade, saopštila je Generalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo.

Plane carrying Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar crashes while landing in Baramati#AjitPawar pic.twitter.com/0yRf686m8u — छोटू डॉन (@chotu_donn_2) January 28, 2026

Niko od putnika u letelici nije preživio", navodi se u prvom saopštenju.

Uzrok pada aviona za sada nije poznat

Vlasnik aviona, kompanija VSR Group sa sjedištem u Nju Delhiju, nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Uzrok pada aviona za sada nije poznat, navodi Reuters.

Video-snimci prikazuju dim koji se uzdiže iz zapaljenih dijelova olupine aviona, razbacanih po otvorenom polju.

"U početku je bio u plamenu, a zatim se dogodilo još četiri ili pet eksplozija", rekao je neimenovani svjedok za novinsku agenciju ANI, nakon što je vidio kako se avion srušio i eksplodirao.

More visuals from the site of the plane crash accident in Baramati of Maharashtra where Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar along with four others were killed. pic.twitter.com/Z7rqfZjcDv — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 28, 2026

Dodao je da je vatra bila previše snažna da bi bilo koga mogli da izvuku.

Pavar podržavao partiju premijera Narendre Modija

Pavar je podržavao partiju premijera Narendre Modija u državnoj vladi, predvodeći frakciju koja se 2023. godine odvojila od opozicione Nacionalističke kongresne partije.

U objavi na mreži X, Modi je rekao da je Pavarova smrt "šokantna i tužna".

Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R — Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026

Mediji navode da je Pavarov avion, koji je poletio iz finansijske prestonice Mumbaja, pokušao da izvrši prinudno slijetanje u porodičnom uporištu Baramati, udaljenom 250 kilometara, gdje je trebalo da učestvuje u izbornoj kampanji.

(Telegraf)