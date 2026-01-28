"Linkoln" je postao "duh", Iranu se crno piše? Niko ne zna gdje je sada nosač aviona

"USS Abraham Linkoln" na modalitetu "Duh", američki nosač aviona koji je s udarnom grupom Ratne mornarice SAD plovio ka Iranu isključio uređaje koji otkrivaju lokaciju.

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln", koji je s udarnom grupom bojnih brodova i podmornicom koji ga prate prebačen iz Pacifika u Indijski okean u zonu odgovornosti Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD zadužene za Bliski istok, prešao je na modalitet "Duh" (Ghost Mode).

Šta je modalitet "Duh" (Ghost Mode)

Korijere dela sera navodi da modalitet "Duh" u terminologiji vojne tehnike označava gašenje svih elektronskih uređaja koji bi mogli da otkriju lokaciju i čini "nevidljivom" armadu na čelu sa nosačem aviona, za koju je američki predsjednik Donald Tramp ranije najavio da plovi prema Iranu.

Italijanski list objašnjava da se modalitet "Duh" obično aktivira kada se priprema napad, koji bi mogao da uslijedi nakon višestrukih prijetnji Trampa upućenih vrhovnom iranskom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju i vlastima u Teheranu zbog krvavog gušenja antivladinih protesta, sa kojih su se ove nedjelje pojavili novi snimci.

Zastrašivanje Irana

S druge strane, ovo bi mogla da bude i Trampova demonstracija sile Iranu i zastrašivanjem prisili Teheran da sam izvrši unutrašnje promene.

Tramp nije zagovornik promjena režima, imajući u vidu više nego loša iskustva njegovih prethodnika Džordža Buša mlađeg s Irakom i Baraka Obame sa Libijom i umjesto toga više želi da uslovi vlade koje mu ne odgovaraju da mijenjaju politiku, što je djelimično izveo u slučaju Venecuele gdje je uhapsio predsjednika Nikolasa Madura, ali i dozvolio njegovoj zamjenici Delsi Rodrigez da privremeno preuzme upravljanje zemljom.

U svakom slučaju, sve u vezi sa dešavanjima oko Trampove armade na Bliskom istoku ukazuje da je iransko pitanje još uvek daleko od toga da je riješeno, a to izaziva i veliku pažnju finansijskih tržišta.

Nova kriza između SAD i Irana

Primjetno je da investitori na globalnom nivou skoro nikakvu pažnju nisu posvetili protestima u Mineapolisu gdje su agenti američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) proteklog vikenda ubili antivladinog demonstranta Aleksa Pretija, već su usredsređeni na novu krizu između SAD i Irana.

To je uticalo na i da cijena zlata po prvi put probije istorijsku granicu od 5.000 dolara.

Finansijska tržišta očigledno procenjuju realnom mogućnost novog sukoba dvije zemlje, nakon američkih napada na iransku nuklearnu infrastrukturu prošlog juna tokom 12-dnevnog rata Teherana s Izraelom.