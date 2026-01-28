Cijene karata za letove Rajanera skuplje nego što je planirano

Kompanija Rajaner objavila je kako očekuje da će cijene njihovih karata porasti više nego što je ranije pretpostavljeno zbog, kako su kazali, "snažne potražnje" i predviđanja velikog povećanja broja putnika.

Ova niskobudžetna aviokompanija saopštila je da će cijene porasti do devet odsto, u poređenju sa porastom od sedam odsto koji je predviđen u novembru. Razlog je procjena da će broj putnika ove godine porasti za blizu 208 miliona.

Karte će biti skuplje na većini Rajaner ruta, ali nije precizno navedeno na kojim i koliko bi cijena letova mogla iznositi. Ova aviokompanija saobraća i iz Bosne i Hercegovine.

Objavljujući svoje kvartalne rezultate, kompanija je saopštila da su njene prosječne cijene karata porasle za 4 odsto na 44 evra (38 funti) tokom tromjesečnog perioda do kraja decembra 2025.

Veliki broj rezervacija letova tokom oktobarskih školskih praznika, kao i tokom božićno-novogodišnjeg perioda, doprinijeli su rastu broja putnika, a samim ti