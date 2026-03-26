Izdato crveno upozorenje zbog najavljenih vjetrova

Autor:

ATV

26.03.2026

15:12

Komentari:

0
Издато црвено упозорење због најављених вјетрова
Foto: Tanjug/AP/Johan Nilsson

U Sloveniji se sutra očekuju snažni sjeverni vjetrovi i u čitavoj sjevernoj polovini zemlje proglašeno je crveno upozorenje, jer se očekuje da brzina vjetra premaši 100 kilometra na čas, saopštila je danas Meteorološka služba Slovenije.

Popodne se očekuju udari bure do oko 100 kilometara na čas, a slične brzine predviđaju se i za sjever Slovenije, a snažni vjetrovi će se zadržati do subote, prenosi STA.

Судница, чекић

Hronika

Potvrđena optužnica protiv muškarca koji je automobilom usmrtio djevojčicu

Najkritičnija situacija biće u Gornjoj dolini Soče, podno Karavanki i Kamniško-Savinjskih Alpa, na Gorenjskem, kao i u Pohorju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Пометња због шест волова: "Пребјегли" у ЕУ, пријети им еутаназија?

Region

Pometnja zbog šest volova: "Prebjegli" u EU, prijeti im eutanazija?

2 h

0
Путнички аутобус проклизао на снијегу, па се забио у стијену: Хаос на путевима у Хрватској

Region

Putnički autobus proklizao na snijegu, pa se zabio u stijenu: Haos na putevima u Hrvatskoj

8 h

0
Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

Region

Kolaps u Hrvatskoj: Snijeg zatrpao auto-put, građanima stiglo upozorenje

9 h

0
Лутрија лото листић

Region

Kockara pogledala sreća: Uložio 1,30 evra, sad je bogatiji za 80.000

18 h

0

