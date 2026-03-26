Izdato crveno upozorenje zbog najavljenih vjetrova

U Sloveniji se sutra očekuju snažni sjeverni vjetrovi i u čitavoj sjevernoj polovini zemlje proglašeno je crveno upozorenje, jer se očekuje da brzina vjetra premaši 100 kilometra na čas, saopštila je danas Meteorološka služba Slovenije.

Popodne se očekuju udari bure do oko 100 kilometara na čas, a slične brzine predviđaju se i za sjever Slovenije, a snažni vjetrovi će se zadržati do subote, prenosi STA.

Najkritičnija situacija biće u Gornjoj dolini Soče, podno Karavanki i Kamniško-Savinjskih Alpa, na Gorenjskem, kao i u Pohorju.