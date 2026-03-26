Putnički autobus proklizao na snijegu, pa se zabio u stijenu: Haos na putevima u Hrvatskoj

26.03.2026

09:05

Путнички аутобус проклизао на снијегу, па се забио у стијену: Хаос на путевима у Хрватској
Jako nevrijeme, praćeno obilnijim snežnim padavinama, zahvatio je dijelove Hrvatske i izazvao ozbiljne probleme u saobraćaju.

Kako smo ranije pisali, brojne dionice auto-puta jutros su osvanule pod snijegom, a teška nesreća dogodila se jutros kod Gornjeg Jelenja, kada je putnički autobus, koji je najvjerovatnije proklizao zbog snijega na kolovozu, udario u stijenu, javlja 24sata.

снијег хрватска аутопут

Nesreća se dogodila u smjeru Delnica.

Podsjetimo, padavine su u Gorskom kotaru započele kao kiša u noćnim satima, a kasnije se pretvorile u gusti snijeg koji je otežao saobraćaj.

Nije poznato da li u nesreći ima povrijeđenih.

HAK je na svojim stranicama saopštio kako se zbog saobraćajne nesreća na DC3 između Gornjeg Jelenja i Kraljevog Jarka vozi jednim trakom.

Uz to, trenutno nema slobodnog putnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, zbog zimskih uslova na auto-putu A6 Rijeka-Zagreb i državnom putu DC3.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

