Aco Đukanović izlazi iz pritvora: Braniće se sa slobode uz garanciju od 5 miliona evra

ATV

25.03.2026

15:54

Ацо Ђукановић
Foto: Printscreen/RTCG

Biznismen Aco Đukanović braniće se sa slobode uz zabranu napuštanja stana, uz kontrolu elektronskim nadzorom, i uz privremeno oduzimanje putne isprave.

To je odluka veća Osnovnog suda u Nikšiću kojim je predsjedavao Mirko Kojović, prenose Vijesti.

ILU-SIPA-130925

Hronika

Sedam uhapšenih zbog droge, pretresi na 12 lokacija

Sud apostrofira da postoji opasnost od bjekstva jer Đukanović ima veze i boravke u inostranstvu i značajna sredstva, ali da je ponuđeno jemstvo dovoljno ozbiljno i odvraćajuće i da su mjere nadzora proporcionalne i blaže od pritvora.

U obrazloženju odluke navodi se da se prihvata jemstvo Đukanovića ponuđeno od strane njegovih branilaca, a koje se sastoji u polaganju u sudski depozit iznosa od 1.000.000 evra u gotovom novcu i upisu u katastru nepokretnosti hipoteke, u korist Države Crne Gore, na nepokretnostima u svojini jemca - u vrijednosti od više od četiri miliona evra.

Хапшење у Градишци

Hronika

Hapšenje u Gradišci: "Pao" zbog tri teške krađe

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

Region

Putujete u Hrvatsku: Upravo je upaljen crveni alarm

3 h

0
Словеначка војска развози гориво

Region

Nerealne scene u Sloveniji: Vojska se uključila

20 h

0
Драшко Станивуковић

Region

Boris Mišević isprozivao Stanivukovića: Frende, nema to veze s tim što si Srbin

20 h

9
Ненада Марковића грешком прогласили мртвим и направили му хаос

Region

Nenada Markovića greškom proglasili mrtvim i napravili mu haos

23 h

0

Centralne vijesti, 25.03.2026.

Preminuo čuveni Alen Bibić

Pukla tikva: Vlahović raskinuo sa dugogodišnjom partnerkom

Ima samo 18 godina i već vozi kamion: Martina oduševila sve

Šta nas čeka za Uskrs - objavljena prognoza

