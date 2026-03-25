Aco Đukanović izlazi iz pritvora: Braniće se sa slobode uz garanciju od 5 miliona evra

Biznismen Aco Đukanović braniće se sa slobode uz zabranu napuštanja stana, uz kontrolu elektronskim nadzorom, i uz privremeno oduzimanje putne isprave.

To je odluka veća Osnovnog suda u Nikšiću kojim je predsjedavao Mirko Kojović, prenose Vijesti.

Hronika Sedam uhapšenih zbog droge, pretresi na 12 lokacija

Sud apostrofira da postoji opasnost od bjekstva jer Đukanović ima veze i boravke u inostranstvu i značajna sredstva, ali da je ponuđeno jemstvo dovoljno ozbiljno i odvraćajuće i da su mjere nadzora proporcionalne i blaže od pritvora.

U obrazloženju odluke navodi se da se prihvata jemstvo Đukanovića ponuđeno od strane njegovih branilaca, a koje se sastoji u polaganju u sudski depozit iznosa od 1.000.000 evra u gotovom novcu i upisu u katastru nepokretnosti hipoteke, u korist Države Crne Gore, na nepokretnostima u svojini jemca - u vrijednosti od više od četiri miliona evra.