Aco Đukanović izlazi iz pritvora: Braniće se sa slobode uz garanciju od 5 miliona evra

25.03.2026
Biznismen Aco Đukanović braniće se sa slobode uz zabranu napuštanja stana, uz kontrolu elektronskim nadzorom, i uz privremeno oduzimanje putne isprave.
To je odluka veća Osnovnog suda u Nikšiću kojim je predsjedavao Mirko Kojović, prenose Vijesti.
Sud apostrofira da postoji opasnost od bjekstva jer Đukanović ima veze i boravke u inostranstvu i značajna sredstva, ali da je ponuđeno jemstvo dovoljno ozbiljno i odvraćajuće i da su mjere nadzora proporcionalne i blaže od pritvora.
U obrazloženju odluke navodi se da se prihvata jemstvo Đukanovića ponuđeno od strane njegovih branilaca, a koje se sastoji u polaganju u sudski depozit iznosa od 1.000.000 evra u gotovom novcu i upisu u katastru nepokretnosti hipoteke, u korist Države Crne Gore, na nepokretnostima u svojini jemca - u vrijednosti od više od četiri miliona evra.
