Putujete u Hrvatsku: Upravo je upaljen crveni alarm

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) Hrvatske izdao je u srijedu, 24. marta, najviša, crvena upozorenja za dijelove ove zemlje.

Alarm je upaljen zbog obilnog snijega i olujnog vjetra, uz upozorenja na moguće prekide saobraćaja i snabdijevanja.

Zbog obilnog snijega, za Gospićku regiju proglašeno je crveno upozorenje. Tokom četvrtka očekuje se stvaranje debljeg snježnog pokrivača, mjestimično i do 50 centimetara novog snijega, uz jak i olujan sjeveroistočni vjetar, javlja HRT.

Zbog takvih uslova moguća je pojava mećave i stvaranje snježnih nanosa, a DHMZ upozorava na moguće prekide drumskog, željezničkog i vazdušnog saobraćaja, kao i poteškoće u snabdijevanju.

Opasnost za vozače

Postoji i opasnost da vozači ostanu zameteni, zbog čega se preporučuje izbjegavanje putovanja koja nisu neophodna.

Crveno upozorenje izdato je i za Riječku regiju, i to zbog olujnog vjetra. Očekuje se vrlo jako jugo koje će se tokom jutra naglo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, uz orkanske udare, osobito pod Velebitom, koji mogu prelaziti 110 kilometara na sat.

"U takvim uslovima postoji povećan rizik za bezbjednost ljudi zbog polomljenih grana, iščupanih stabala i letećih krhotina", upozoravaju iz DHMZ-a.

"Uz nagli i izraženi pad temperature, u unutrašnjosti će biti i snijega. S obzirom na to da se proteklih dana tlo zagrijalo, u početku će se snijeg topiti, ali kako se očekuje dugotrajno padanje snijega, doći će do stvaranja snježnog pokrivača. Osim mećave, probleme će u Gorskom kotaru i Lici stvarati i deblji snježni pokrivač, ponegdje vjerojatno viši od pola metra", dodaje se.

Objavljena mapa

DHMZ je podijelio i mapu koja prikazuje prognoziranu akumulaciju snijegu na tlu do subote.

Prema njoj, najviše će snijega biti u Lici i Gorskom kotaru, između 78 i 102 centimetra snijega.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je meteoalarm za četvrtak, 26. mart. Na snazi će biti narandžasto upozorenje.