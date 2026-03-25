Rat nije jedina nevolja: "Namračilo se nad Persijskim zalivom, pucaju gromovi"

Nastavlja se talas veoma nestabilnog vremena na Bliskom istoku. Nažalost, rat nije jedina nevolja, jer već duže vrijeme traje i talas veoma lošeg vremena širom regiona.

U nekoliko navrata tokom februara i marta cijeli region od Mediterana na zapadu do Persijskog zaliva na istoku i od Turske na sjeveru do Saudijske Arabije na jugu bio je na udaru veoma obilnih padavina i jakih oluja, a u planinama su pale i velike količine snijega.

Bilo je i poplava.

Bliski istok i danas će biti na udaru veoma obilnih padavina i oluja.

U ovom času preko Katara, Saudijske Arabije i Bahreina premešta se talas veoma jakih i obilnih padavina u sklopu snažnog ciklona iznad Iraka.

Padavine su praćene i grmljavinskim nepogodama.

Prethodno su oluje pogodile Irak i priobalje Mediterana.

Na pojedinim lokacijama palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, uz poplave i bujice.

U narednim satima grmljavinske oluje i veoma obilne padavine zahvatiće i Ujedinjene Arapske Emirate.

Nevrijeme nad Persijskim zalivom

Širom zemlje očekuju se cjelodnevni i obilni pljuskovi, uz jake grmljavinske nepogode.

Postoji opasnost od snažnih gromova, a za nekoliko sati na pojedinim lokacijama palo bi i više od 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru. Ove količine padavina su prosečene količine za godinu dana, tako da veoma suvo pustinjsko zemljište ne bi moglo da prihvati ogromne količine atmosferske vode.

Iz tog razloga postoji opasnost i od razornih poplava i bujica.

Jake grmljavinske oluje očekuju se i nad Persijskim zalivom, a ogromni talasi usled olujnih vjetrova plavili bi priobalna područja.

Potom će talas obilnih padavina i jakih nepogoda pogoditi i Iran.

S obzirom na veoma jaku nestabilnost i jake oluje sa grmljavinom, ima idealnih uslova i za nastanak tornada nad cijelim područjem Persijskog zaliva, naročito nad Emiratima, Saudijskom Arabijom i jugom Irana.

