Orban: Obustava gasa Ukrajini dok se ne obnovi isporuka preko "Družbe"

Mađarska obustavlja isporuku gasa Ukrajini dok se ne obnovi tranzit nafte iz Rusije preko cjevovoda "Družba", izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

- Da bi se prekinula naftna blokada i osiguralo snabdijevanje Mađarske energentima, sada su potrebne nove mjere - rekao je Orban u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

On je dodao da će Mađarska postepeno prestati da isporučuje gas iz Mađarske Ukrajini, a preostalu količinu gasa će skladištiti unutar zemlje.

- Dok Ukrajina ne isporuči naftu, neće dobijati gas iz Mađarske - rekao je Orban.