Orban: Obustava gasa Ukrajini dok se ne obnovi isporuka preko "Družbe"

25.03.2026
10:59
Komentari:0
Mađarska obustavlja isporuku gasa Ukrajini dok se ne obnovi tranzit nafte iz Rusije preko cjevovoda "Družba", izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
- Da bi se prekinula naftna blokada i osiguralo snabdijevanje Mađarske energentima, sada su potrebne nove mjere - rekao je Orban u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama.
On je dodao da će Mađarska postepeno prestati da isporučuje gas iz Mađarske Ukrajini, a preostalu količinu gasa će skladištiti unutar zemlje.
- Dok Ukrajina ne isporuči naftu, neće dobijati gas iz Mađarske - rekao je Orban.
