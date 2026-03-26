Pometnja zbog šest volova: "Prebjegli" u EU, prijeti im eutanazija?

Šest volova koji su ilegalno prešli granicu iz Sjeverne Makedonije u Bugarsku izazvali su pravu birokratsku pometnju između Sofije i Skoplja.

Dok su životinje u odličnom zdravstvenom stanju, strogi propisi Evropske unije nalažu drastične mjere.

Akcija kod sela Gjuševo: Sedativi za „bjegunce“

Incident se dogodio danas, 26. marta 2026. godine, kada je grupa od šest volova primijećena kako prelazi granicu u blizini Krive Palanke. Životinje je prva uočila gradonačelnica Gjuševa, Tatjana Georgijeva, koja je odmah alarmirala policiju.

Kako bi se situacija stavila pod kontrolu, službenici opštine Ćustendil bili su primorani da upotrijebe sedative kako bi bezbjedno uhvatili i transportovali životinje u privremeni smještaj.

Pravni vakuum: Zdravi, ali „ilegalni“

Iako su testovi pokazali da su volovi potpuno zdravi i negativni na zarazne bolesti, oni su postali administrativni teret jer dolaze iz zemlje koja nije članica EU. Prema evropskom zakonodavstvu, životinje koje na ovaj način uđu u Uniju predstavljaju „biološki rizik“.

Glavni problem je identifikacija:

Samo dvije od šest životinja imaju ušne markice porijeklom iz Makedonije.

Preostala četiri grla nemaju nikakve oznake, što onemogućava dokazivanje vlasništva.

Tri moguća scenarija za sudbinu životinja

Nadležne službe u Sofiji i Skoplju trenutno razmatraju tri opcije, od kojih svaka nosi određene komplikacije:

Eutanazija: Zakonski predviđena mjera, ali se smatra krajnje nepoželjnom jer su životinje zdrave.

Donacija banci hrane: Vrijednost svakog grla procjenjuje se na oko 3.500 evra (6.000–7.000 leva), pa bi ovo bio značajan doprinos humanitarnim svrhama.

Povratak vlasniku: Ovo je najhumanija, ali i najskuplja opcija. Dosadašnji troškovi hvatanja i smještaja već premašuju 2.000 evra, koje bi vlasnik morao da pokrije uz rješavanje komplikovane dokumentacije.

„Trenutno vodimo intenzivne razgovore sa kolegama iz Makedonije kako bismo pronašli rješenje koje će zadovoljiti i briselsku birokratiju i humane aspekte slučaja“, navode iz Regionalne direkcije za bezbjednost hrane u Ćustendilu.