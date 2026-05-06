Putnik sa "kruzera smrti" se zaražen vratio u Švajcarsku: Liječi se u Cirihu

06.05.2026 12:38

Путовање из снова на крузеру MV Hondius, од Аргентине до Африке, претворило се у озбиљну здравствену кризу након избијања хантавируса, опасне болести коју преносе глодари.
Foto: Tanjug/Qasem Elhato via AP

Muškarac zaražen hantavirusom nalazi se na liječenju u Cirihu, saopštile su vlasti Švajcarske, uz napomenu da trenutno nema opasnosti za švajcarsku populaciju.

Kako se navodi, muškarac se vratio u Švajcarsku nakon što je bio na kruzeru "MV Hondius", gd‌je je zabilježeno više slučajeva zaraze, prenosi BBC.

Po povratku sa putovanja iz Južne Amerike krajem aprila, javio se u Univerzitetsku bolnicu u Cirihu nakon što je osjetio simptome.

U izolaciji

Švajcarske vlasti su saopštile da je pacijent odmah stavljen u izolaciju, naglašavajući da "u ovom trenutku ne postoji opasnost po javnost".

Nadležni organi ispituju da li je tokom bolesti bio u kontaktu sa drugim osobama.

Muškarac je na putovanju bio u pratnji supruge, koja za sada ne pokazuje simptome, ali se iz predostrožnosti, takođe, nalazi u izolaciji.

Kruzer "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa trebalo bi da zaplovi prema Kanarskim ostrvima sa Zelenortskih Ostrva, gd‌je je trenutno usidren, saopštilo je špansko Ministarstvo zdravlja.

Ministarstvo je potvrdilo sinoć da će primiti brod "MV Hondius" na Kanarskim ostrvima "za tri ili četiri dana", ali još nije odlučeno u koju će luku u Španiji brod nakon toga tačno pristati.

Bez dozvole

Međutim, predsjednik Kanarskih ostrva kaže da neće dozvoliti da brod pristane.

Nakon ove izjave, španski premijer Pedro Sančez organizovaće sastanak sa nadležnim ministrima, kako bi se odlučilo šta je dalji korak španskih vlasti.

Tri putnika preminula

Podsjetimo, tri putnika su preminula nakon što je sa brod isplovio iz Argentine, na putovanje preko Atlantika, prije oko mjesec dana.

Prvi putnik preminuo je 11. aprila, stariji muškarac, državljanin Nizozemske, a nešto više od dvije ned‌jelje kasnije preminula je njegova supruga.

Koja se prethodno iskrcala sa broda sa tijelom svog supruga na ostrvu Sveta Jelena.

Narednog dana jedan putnik je transportovan u Južnu Afriku sa simptomima i kod njega je potvrđeno prisustvo hantavirusa. Svijet je 2. maja potresla vijest da je na brodu preminuo još jedan putnik, državljanin Njemačke, prenosi Telegraf.

Sa putnikom koji se liječi u Švajcarskoj broj slučajeva kod kojih je potvrđen hantavirus ili se na njega sumnja, porastao je na 8.

