Optužen za ubistvo svoje trudne supruge, odsjekao sebi nanogicu i pobjegao u Italiju

ATV
06.05.2026 11:08

Foto: Facebook

Muškarac iz Teksasa optužen za ubistvo svoje trudne supruge, odsjekao je uređaj za praćenje i pobjegao iz SAD. Li Mongerson Gili (39) optužen je za ubistvo svoje supruge Kriste Bauer Gili i njihovog nerođenog djeteta u Hjustonu 2024. godine, izvještava KPRC.

Gili je trebalo da se pojavi na sudu juče, ali je umjesto toga pobjegao iz Teksasa u Kanadu, a zatim u Italiju, gdje je rekao vlastima da traži azil jer je „nepravedno procesuiran“ i plašio se da bi mogao dobiti smrtnu kaznu, potvrdio je njegov advokat za KPRC.

„Brinem se da će tužilaštvo pokušati da tvrdi da je bjekstvo dokaz svjesne svesti o krivici, ali mislim da je on samo uplašen“, rekao je njegov advokat Dik Degerin.

Prvo je rekao da se Krista predozirala

Gili, kome je suđenje za ubistvo trebalo da počne kasnije ovog mjeseca, trenutno je u pritvoru u Italiji. Njegov elektronski sat je u petak poslao upozorenje vlastima nakon što je utvrđeno da je uređaj oštećen.

DeGuerin je rekao da prije bilo kakve ekstradicije, Teksas mora garantovati Italiji da Gili ne može dobiti smrtnu kaznu, koju tužilaštvo u ovom slučaju ionako ne traži. Prema optužnici koju je dobio časopis People, Gili je optužen da je 7. oktobra 2024. godine ubio svoju suprugu Kristu i njihovo nerođeno djete, „pritiskajući Kristin vrat i gornji dio leđa“.







Tužioci kažu da je Gili prvobitno rekao da se Krista, koja je bila u devetom mjesecu trudnoće, predozirala i da je pokušao da je spase kardiopulmonalnom reanimacijom. Međutim, obdukcija je kasnije pokazala znake davljenja, a njena smrt je proglašena ubistvom.

Tužioci: Planirao je bjekstvo prošle godine

Nekoliko dana nakon hapšenja, Gili je navodno priznao da njegova supruga nije bila narkomanka niti sklona samoubistvu i da su se posvađali neposredno prije njene smrti.

Tužioci takođe tvrde da je Gilej planirao da pobjegne u Meksiko i druge zemlje 2025. godine sa neimenovanom ženom, sa kojom je imao aferu 2023. godine. „Okrivljeni je takođe pitao da li zna za neke meksičke identitete koje bi mogao da preuzme kako bi lakše napustio zemlju“, navodi se u dokumentu.

Tužioci takođe tvrde da je Gili „osmislio razrađen plan“ da ukloni nano oznaku i sklopi lažni brak kako bi dobio novi identitet. Američke vlasti sada rade na njegovoj ekstradiciji u SAD.

(indeks)

