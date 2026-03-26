Orban otkrio dvije kardinalne greške Brisela

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da su dvije neoprostive greške evropske elite to što nije ozbiljno shvatila američkog predsjednika Donalda Trampa i to što je lišila svoje građane pristupa jeftinoj ruskoj energiji.

"Mislim da su Evropljani napravili dvije užasne greške - prva je zbijanje šala na račun Donalda Trampa. To im se ozbiljno obilo o glavu", rekao je Orban u podkastu političkog komentatora Marija Nofala.

On je kritikovao ponašanje evropskih lidera, koji su, kako kaže, spalili mostovi i prekinuli saradnju sa najjačom silom na svijetu.

"Tramp nije liberal, on je konzervativac. A briselski lideri misle da su, ako imaju akademsku pozadinu, na neki način superiorniji u odnosu na nekoga ko dolazi iz poslovnog svijeta. To nije dobro, to je velika greška", naglasio je mađarski premijer.

On je naveo da je druga kardinalna greška Brisela odnos prema Rusiji i energentima koje obezbjeđuje.

"Ne možete tek tako odustati od velikog izvora energije koji vam je potreban. Briselov postupak uvođenja sankcija na pristupačne energente jeste političko ludilo. Bez obzira da li volite Putina ili ne, morate razmišljati o svom narodu", napomenuo je Orban.

On je ukazao je da je jedini realan ishod sankcija na ruske energente konačno poniženje evropskih političara.

"Ormuski moreuz je zatvoren, ne znamo kada će i kako biti opet operativan. Prije ili kasnije, moraćemo se vratiti Rusiji i uvozu ruskih energenata. Sankcije su od početka strateška greška", rekao je Orban.

On je dodao da ruski predsjednik Vladimir Putin sada sjedi u Kremlju i smije se trenutnim događajima, pijuckaju kafu i gledajući kako se Evropa spotiče o sopstvene pertle.